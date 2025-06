La necesidad contra la oportunidad

Desde hace décadas los responsables de Zubieta han glosado que la preparación de los jugadores desde categorías inferiores hasta el primer equipo debe ser ... una dicotomía entre «formación y competición». De lo primero se encargan los entrenadores en el cuartel general de Zubieta. De lo segundo, los jóvenes potrillos txuri-urdin tienen esta tarde (20.30 horas) una excusa perfecta para demostrar que están cerca del primer equipo. El Sanse se mide al Nástic de Tarragona en el Nou Estadi Costa Daurada en el choque de ida de la final por ascender a Segunda, la liga Hymepermotion.

Un ambiente infernal, dentro de lo futbolístico, porque habrá 15.000 espectadores en el campo y un rival con hechuras de grande y que anhela ascender. Se quedó a las puertas la temporada pasada al caer en este mismo partido ante el Málaga donde un jaleo monumental acabó con el campo clausurado cuatro partidos y multas a jugadores tremendas. Le llega una segunda oportunidad y para ello, la plantilla y afición catalana se conjura para regresar a la división de plata. 'Una obssesió', palabra en catalán que no necesita traducción decora las camisetas de los seguidores rojos. Eso y un casco espartano, dejan bien a las claras lo que se van a encontrar los jóvenes pupilos de Iosu Rivas.

Se suele decir que en este tipo de encuentros un equipo filial no tiene presión pero una cosa es pensarlo y otra que los jugadores del Sanse lo sientan así. Hace no mucho tienen un ejemplo perfecto de aquel filial entrenado por Xabi Alonso que ascendió a Segunda con todos los merecimientos. Hubo presión, sí. Se canalizó y el Sanse completó un fin de semana de ensueño en Almendralejo. El sistema de competición de hoy en día es diferente, no es una final four en una sede si no que hay encuentro de ida y vuelta. Los casi 15.000 seguidores del Nástic querrán dejar la eliminatoria sentenciada y los que puedan, venir de turismo a Gipuzkoa la semana que viene.

Mermados

Iosu Rivas tendrá dos bajas de calado para afrontar el partido. Arkaitz Mariezkurrena, sancionado, y Mikel Goti lesionado no podrán ser de la partida. Dos jugadores diferenciales en esta categoría y el técnico del filial deberá preparar el partido con un plan B. Sobre el papel, Orobengoa suplirá al atacante astigartarra, mientras que Eder García parte con muchas opciones de suplir al de Gorliz en la sala de máquinas. Tampoco estará Ochieng, renqueante toda la semana.

El Nástic y el Sanse se vieron las caras en la liga regular. El cuadro de Tarragona ganó 2-1 en su estadio mientras que en Zubieta empataron a cero. La necesidad contra la oportunidad. Un conjunto experto contra otro de gran toque. Los potrillos quieren prepararse para competir en las grandes carreras.