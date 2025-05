Nayef Aguerd vuelve para blindar la zaga

Xabier Manzanares Lunes, 5 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Nayef Aguerd volvió ayer al once inicial para disputar su primer derbi en Anoeta y a pesar de que no completara uno de sus ... mejores partidos, lució una de sus mayores virtudes: el poderío en las disputas aéreas. No partió con su pareja habitual, Zubeldia, pero el central marroquí pudo vivir muy de cerca una de las mejores actuaciones de la joven promesa txuri-urdin Jon Martín, que salvó a la Real con un gran corte a Berenguer en el minuto 92, cuando el delantero rojiblanco estaba a punto de encarar a Remiro.

El central cedido del West Ham firmó un partido serio de principio a fin, y es que como advirtió Ernesto Valverde, para competir en un derbi es «fundamental la efectividad en las disputas». Fue ahí decisiva su función, ya que se mostró muy firme a la hora de atacar los balones por arriba y no dio opciones a un Iñaki Williams que anduvo merodeando la zona de los centrales. Le faltó algo de velocidad en la salida de balón. Con el objetivo de crear superioridad en campo propio, se abrió y se posicionó como si fuera casi un lateral más, para así dejar la zona central a Alex Remiro, pero no sirvió de mucho. Ya que la circulación del conjunto txuri-urdin a la hora de construir las jugadas fue demasiado lenta como para sorprender a un Athletic muy bien posicionado. Era el primer derbi en Anoeta para él y aunque se precipitó en algunas jugadas al soltar el balón demasiado rápido, el txuri-urdin cumplió. Había dudas de su estado físico tras perderse los últimos cuatro partidos con el equipo debido a su lesión en el tendón rotuliano. Y es que por sorpresa, jugó los dos partidos con Marruecos en el parón de selecciones, mientras que con la Real se mantuvo al margen hasta hace pocos días. A pesar del retorno, disputó los noventa minutos del encuentro. Sin centros, no hay remates Sin buenos centros es imposible que lleguen los remates. Este año la Real tiene varias tareas en las que poner el foco de cara a la campaña que viene y una de ellas son las acciones a balón parado. Un equipo puede tener a muy buenos rematadores, pero si no les llegan balones, es imposible que marquen. Nayef Aguerd ha estado cerca de estrenarse como goleador blanquiazul en varios partidos durante esta temporada, pero en el día de ayer el jugador no contó con ninguna ocasión clara. El conjunto de Imanol dispuso de buenas oportunidades para crear peligro por mediación del balón parado, pero no sirvió de mucho. El lanzador, Sergio Gómez, desperdició varias ocasiones en las que la Real pudo sorprender por arriba.

