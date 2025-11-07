Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal busca salir a la contra, este viernes en el Martínez Valero de Elche.

Oyarzabal busca salir a la contra, este viernes en el Martínez Valero de Elche. Alterphotos

La nave va

La Real salva un punto en Elche gracias a un gol de penalti de Oyarzabal en el minuto 89 en un partido en el que le tocó sufrir ante el juego imaginativo de su rival.

Iñaki Izquierdo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:15

La nave va. La nao San Juan flota, pero aún tardará un tiempo en navegar rumbo a América. La Real empató en Elche (1-1) ... y también flota, después de sumar ocho puntos de los últimos doce en juego, pero aún no navega. Le falta viento en las velas. Ha salido de una tormenta que amenzaba con provocar el desastre y se asienta en la zona templada, en aguas tranquilas, sin empaque todavía para enfrentarse a las corrientes y las grandes ballenas de Terranova, de la zona en la que se lucha por metas más importantes. Pero el punto no es poco, si se piensa de dónde viene este equipo, dónde estaba hace un mes.

