Mikel Etxarri: «¿El puesto de Sergio? Esto es fútbol y si seguimos más partidos así...»

Mikel Etxarri sigue con mucha atención la evolución de la Real en este inicio de temporada. Preguntado por el puesto de Sergio Francisco, tiene clara ... su respuesta. «Esto es fútbol. No es nada nuevo. Si seguimos un par de partidos más así, sin sacar nada, la gente va a ponerse nerviosa».

Eso sí, considera que «hay tiempo» para darle la vuelta a la situación. «Lo que hay que hacer es acertar, juntar al equipo. En esta semana de fiesta toca trabajar». «Todo lo que se alargue sin ganar, sin sacar puntos, es un inconveniente importante. Tienes que ganar. No hay que ponerse nervioso, pero sí hay que tomar decisiones. No digo de cambio de entrenador, pero si no puede con unos, tendrá que poder con otros».

Avisa también de que la competencia es muy alta en la élite. «El fútbol es muy difícil y cada vez se iguala más» y lamenta que «en dos años hemos perdido el centro del campo y a Le Normand, es decir, la zona central al completo».

No es ajeno a los problemas de gol del equipo y se pregunta: «¿Si Oyarzabal no es delantero centro, qué es?». «Marca goles. Me puedes decir que no es el rematador clásico, pero se coloca muy bien y es listo aprovechándose de las circunstancias», asegura.

Cree que la Real no se debe despistar en la Liga, porque todos los equipos cuentan con recursos suficientes como para ganar. «El otro día llega el Sevilla, que está jugando regular, y le mete cuatro al Barcelona. Luego hay equipos como el Elche y el Levante que tienen entrenadores que conozco y que son muy buenos». También se deshace en elogios hacia el Rayo Vallecano y su técnico Iñigo Pérez.

La mirada del entrenador

«En el fútbol actual todo el mundo dice tener las soluciones pero como me dice un amigo, te pones a mirar y todos los campeonatos los ganan los que tienen a los mejores porteros. El Real Madrid, con Courtois; España, con Casillas; la Real, con Arconada, el PSG, con Donnarumma... Al final son los porteros los que deciden los partidos», reflexiona con detenimiento.

Etxarri sigue observando con ojo analítico cada partido de fútbol y reconoce que muchas veces «miro a los entrenadores para ver a dónde están mirando». «Ahora tienen un problema, porque les da por salir del banquillo, cuando nosotros solíamos estar escondidos abajo, sentados –bromea–».

Por último, como buen maestro, muestra su preocupación por diferentes aspectos que advierte en los futbolistas y que cree que se deberían revisar en las fases de enseñanza. «Uno es el golpeo de balón y otro la mirada. Es decir, el sentido de la visión del juego. Para mí, en edades más tempranas, habría que incidir más en esos dos aspectos».

Da por hecho que «hoy en día en todos los equipos hay buen jugadores, eso sí ha cambiado», pero denota que escasean futbolistas listos, que sepan cuándo deben ir y cuándo no a ciertas jugadas. «La virtud de aparecer en el momento justo es una cualidad que solo tienen algunos».

Etxarri se jubila de los Cursos de Verano de la UPV, pero seguirá estudiando el fútbol en general y a su querida Real en particular.