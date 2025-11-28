Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oyarzabal celebra un gol con la selección en un partido de clasificación para el Mundial 2026. EFE
Offside

Tanto va el cántaro a De la Fuente...

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Lo de Oyarzabal se veía venir. No hace falta ser muy listo para saber que semejante acumulación de partidos le pasaría factura antes o después. ... Siempre ha sido así a pesar de su enorme fortaleza física y profesionalidad. En 2021, después de no tener vacaciones y enlazar Europeo y Juegos, con tres prórrogas en Tokio incluida la final, llegó justo a tiempo de comenzar la Liga en el Camp Nou sin hacer pretemporada. A mediados de octubre se rompió y se perdió algo más de un mes de competición. Un año antes le había pasado algo parecido, con una lesión ante el Rijeka en Anoeta en diciembre que le tuvo otro mes en el dique seco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  6. 6 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Mbappé, Lamine, Griezmann, Moreno y Oyarzabal: la Real pide el voto para su capitán
  9. 9

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tanto va el cántaro a De la Fuente...

Tanto va el cántaro a De la Fuente...