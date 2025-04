Merino no se olvida de la Real: «La sigo con cariño»

Mikel Merino es una de las grandes bazas del Arsenal para plantarse en semifinales de la Champions League. Marcó el tercero de los goles ... con los que los 'gunners' trituraron al Real Madrid (3-0) en el partido de ida en cuartos y ahora sólo piensa en conquistar este miércoles el Santiago Bernabéu, como hizo con la Real Sociedad en 2020. En aquel partido copero inolvidable, marcó el cuarto tanto de los txuri-urdin, aquella mágica noche vestidos de verde, y ahora espera experimentar algo similar: «He tenido la suerte de marcar en el Bernabéu con la Real, también en una eliminatoria y es un recuerdo único. Ojalá pueda repetir; sería buena noticia», dijo en 'El Larguero', de la Cadena Aer.

Merino se fue al Arsenal a cambio de 32,5 millones de euros (y uno más para Osasuna) y más cinco en variables. Esto quiere decir que, cuanto más partidos juegue, más goles meta y más logros consiga con el equipo londinense, más dinero recaudará por él la entidad guipuzcoana, hasta cinco millones. Con los 'gunners' ya ha marcado ocho goles y repartido dos asistencias en 37 partidos. «Sigo a la Real con detalle y con mucho cariño; hablo mucho con mis excompañeros y con el míster. Hace poco fui a visitarles y les tengo cerca siempre», revela el navarro, que dejó huella en la Real y, recíprocamente, la Real le dejó huella.

En el Arsenal se ha juntado con su excompañero en la Real Martin Odegaard, con otro excolega como Kieran Tierney y no se descarta que en el futuro pueda compartir caseta con otros jugadores con pasado realista como Alexander Isak, ahora en el Newcastle, o Martin Zubimendi: «Vine para hacer algo bonito e importante, firmé para muchos años y ojalá pueda hacerlo», dice el medio de 28 años.

Un gol inolvidable

Merino sostiene que recordará «siempre» el gol que le hizo al Real Madrid la semana, como muchos otros en su carrera, como el que le marcó a Alemania en la Eurocopa con la selección o los 27 que firmó en 242 encuentros con la Real Sociedad.

En principio, el Arsenal es el gran favorito para pasar a semifinales tras el 3-0 de la ida, pero no se fía de una Real Madrid que «te puede hacer un roto en cualquier momento». Su oponente es especialista en remontadas europeas: «Les conozco muy bien y en cualquier momento salen», avisa. «Respeto absoluto. Con confianza, pero con respeto y hambre», añade. A la hora de destacar a un jugador señala a Rodrygo, por su versatilidad.

Merino ha jugado en todas las posiciones del centro del campo, de central, incluso abierto a la izquierda con Asier Garitano en la Real y ahora ejerce de delantero centro. Todo comenzó en un partido contra el Leicester fuera de casa: «En el paseo me comentan distendidamente la posibilidad de hacer de falso nueve. Con mis características, para unirme al centro del campo y crear superioridades. Yo dije que me sacrificaba por el equipo. Salí 20 minutos, metí dos goles y me condené», afirma, entre risas.

El caso es que suma siete goles sólo en 2025. «Estoy dando rendimiento», asevera, pese a un primer periodo de adaptación que tuvo cierta complejidad: «Me costó mucho. Dije: '¡Ostrás!, ¿esto qué es?'». Como ya hacía de txuri-urdin, celebra sus goles como su aita Miguel, dando una vuelta al banderín de córner: «Le he cogido el gustillo. Vengo haciéndolo toda mi carrera. He visto hacerlo a una chica con la camiseta del Arsenal y me llena de orgullo».

Merino ha sido designado recientemente como el mejor jugador del Arsenal del mes de marzo. Durante sus seis años en la Real también se acostumbró a recibir este tipo de galardones, entre otras la de MVP de la final de Copa conquistada por la Real en 2021 ante el Athletic.