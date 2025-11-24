El mejor análisis de la victoria en El Sadar, hoy en Goazen Reala! Maite Jiménez conducirá este nuevo episodio en el que también participarán varios periodistas de El Diario Vasco

DV Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:07 Comenta Compartir

El programa de esta casa Goazen Reala! vuelve hoy como cada lunes a partir de las 20.00 horas con el mejor análisis de la victoria de la Real en Pamplona. Maite Jiménez conducirá este nuevo episodio en el que también participarán varios periodistas de El Diario Vasco para dar sus puntos de vista sobre todo lo que aconteció en el encuentro y ofrecer una valoración sobre la actuación de los jugadores en la ya clásica sección del 'semáforo'. El programa se emitirá en la web y en las distintas redes sociales de este periódico.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.