Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El mejor análisis de la victoria en El Sadar, hoy en Goazen Reala!

Maite Jiménez conducirá este nuevo episodio en el que también participarán varios periodistas de El Diario Vasco

DV

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

El programa de esta casa Goazen Reala! vuelve hoy como cada lunes a partir de las 20.00 horas con el mejor análisis de la victoria de la Real en Pamplona. Maite Jiménez conducirá este nuevo episodio en el que también participarán varios periodistas de El Diario Vasco para dar sus puntos de vista sobre todo lo que aconteció en el encuentro y ofrecer una valoración sobre la actuación de los jugadores en la ya clásica sección del 'semáforo'. El programa se emitirá en la web y en las distintas redes sociales de este periódico.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  4. 4

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  5. 5

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  6. 6

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  7. 7

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  8. 8

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  9. 9

    Verdeliss logra el sexto puesto en la Zurich Maratón de San Sebastián
  10. 10 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mejor análisis de la victoria en El Sadar, hoy en Goazen Reala!

El mejor análisis de la victoria en El Sadar, hoy en Goazen Reala!