Martin Zubimendi elogia a Mikel Arteta: «Quería un entrenador de calidad y creo que lo he encontrado»

Martin Zubimendi puede debutar esta tarde con el Arsenal en el amistoso de pretemporada que el conjunto 'gunner' disputará en Singapur frente al AC ... Milan (18.30). El centrocampista donostiarra lleva ya unos días a las órdenes de Mikel Arteta y lógicamente ha encontrado en Mikel Merino a su mejor apoyo. Está dando clases de inglés, dos a la semana, para perfeccionar un idioma que no dominaba plenamente y ha dado a ESPN su primer entrevista, todavía en castellano, en la que explica su llegada al club londinense, su adaptación y sus expectativas.

«No fue un momento fácil para mí porque quería quedarme en la Real, pero cuando llegan ofertas así empiezas a pensar en tus opciones», dijo Zubimendi recordando el momento en el que decidió aceptar la propuesta del Arsenal.

El jugador ya había rechazado el año anterior al Liverpool porque «no era el momento adecuado». «La primera pregunta que tuve que responder fue si quería irme de la Real y no era el momento adecuado», recuerda. «Sentía que la Real me ofrecía más oportunidades y que aún tenía mucho que aprender, así que quedarme en la Real fue la mejor decisión para mí».

«No sé qué vio en mí, pero yo le veía como uno de los mejores entrenadores de Europa Martin Zubimendi Jugador del Arsenal

Ahora ha aterrizado en el Arsenal de Mikel Arteta, un técnico que ha sido clave en su llegada al conjunto londinense: «No sé qué vio en mí, pero yo le veía como uno de los mejores entrenadores de Europa», dijo. «Al final, quería un entrenador de calidad y creo que lo he encontrado. En los pocos días que llevo aquí he visto lo meticuloso que es en todos los aspectos del juego, así que creo que es el indicado».

Por el momento los elogios son mútuos porque el técnico donostiarra se deshace en elogios hacia su nuevo pupilo: «Es impresionante cómo capta la información, cómo procesa las cosas en el campo. Así que estoy muy, muy contento de tenerlo».

«Lo más importante de este club es que aprende de las temporadas anteriores. Creo que las lecciones que han aprendido del final de la temporada pasada serán clave para acercarse aún más a los objetivos de este año»

Martin Zubimendi ha llegado para ser el nuevo director de orquesta del Arsenal, una función que ya desempeñó con enorme éxito en la Real Sociedad y que ahora tratará de seguir desarrollando en su nuevo club: «Intentaré aportar equilibrio y esa salida de balón que me caracteriza. Además, estoy seguro de que Mikel me pedirá que haga cosas nuevas», ha explicado un Zubimendi que ha reconocido que tiene en Rodri a un ejemplo. «Siempre que veo un partido, me fijo mucho en los centrocampistas de mi posición y Rodri es un modelo a seguir para todos los centrocampistas españoles».

Su fichaje, unido al de Gyökeres han potenciado a un Arsenal que sabe que esta temporada tiene que dar el paso que le falta para volver a ganar un título: «Espero que sí», ha expresado Zubimendi. «Lo más importante de este club es que aprende de las temporadas anteriores. Creo que las lecciones que han aprendido del final de la temporada pasada serán clave para acercarse aún más a los objetivos de este año».

Considera el centrocampista donostiarra que si el Arsenal no ha logrado un título estos últimos años ha sido porque «el fútbol se reduce a los detalles, sobre todo en la Champions League. Creo que el Arsenal fue el único equipo en esa semifinal que realmente plantó cara al Paris Saint-Germain y lo dejaron escapar por pequeños detalles».

Ampliar Martin Zubimendu y Mikel Merino en la presentación de la segunda equipación del Arsenal en Singapur. Arsenal Merino: «Espero que Martin y yo podamos seguir construyendo nuestra historia juntos en este gran club» En la presentación de la segunda camiseta, Mikel Merino también se refirió a la llegada de Zubimendi. El navarro, sorprendentemente, dijo no haber hablado con Martin sobre su posible llegada los meses antes: «Los dos luchábamos por cosas importantes. Para mí el año pasado fue una temporada muy dura y él estaba muy centrado en la Real Sociedad, así que, para ser sincero, no hablamos mucho del tema. Ni siquiera en la selección tocamos ese tema. Supongo que yo solo estaba centrado en lo mío. Le pregunté cómo le iba en la Real, pero no hablamos de nuestro futuro». Eso sí, reconoció que «obviamente me alegro mucho de que esté aquí y espero que Martin y yo podamos seguir construyendo nuestra historia juntos en este gran club. Venir al Arsenal siempre es emocionante. Es un club enorme, un club enorme», recalcó. «Creo que por eso también está aquí, porque este club te brinda el ambiente ideal para construir grandes cosas, para luchar por los grandes títulos. Tenemos la actitud adecuada, somos un grupo con muchísimas ganas. Es fantástico tenerle aquí porque tenemos una muy buena relación. Llevamos mucho tiempo juntos y estoy muy contento», expresó el exrealista que está ayudando a Zubimendi a encontrar una casa cerca del campo de entrenamiento porque «el tráfico en Londres es una locura».

