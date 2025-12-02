Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Mariezkurrena felicita a Xanet Olaiz tras su debut con el primer equipo del Alavés. Alavés

Mariezkurrena celebra en la grada de Portugalete el debut del astigartarra Xanet Olaiz con el Alavés

El '10' del Sanse, también de Astigarraga, estuvo presente en La Florida junto a una docena de amigos del pueblo para celebrar el primer partido de su íntimo amigo en el fútbol profesional en la eliminatoria copera ante el cuadro jarrillero

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:28

Comenta

No hay nada como celebrar tus éxitos con la kuadrila que te ha visto crecer desde txiki. Eso debió pensar el astigartarra Xanet Olaiz este ... martes cuando terminó la eliminatoria copera del Alavés en Portugalete y vio a una docena de amigos del pueblo que portaban pancartas y coreaban su nombre. En las gradas, entre todos ellos, destacaba uno por encima de otro: Arkaitz Mariezkurrena, que no ha dudado en acercarse a la localidad vizcaína a ver lo que podía ser el debut de un gran amigo.

