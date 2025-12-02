Mariezkurrena celebra en la grada de Portugalete el debut del astigartarra Xanet Olaiz con el Alavés

No hay nada como celebrar tus éxitos con la kuadrila que te ha visto crecer desde txiki. Eso debió pensar el astigartarra Xanet Olaiz este ... martes cuando terminó la eliminatoria copera del Alavés en Portugalete y vio a una docena de amigos del pueblo que portaban pancartas y coreaban su nombre. En las gradas, entre todos ellos, destacaba uno por encima de otro: Arkaitz Mariezkurrena, que no ha dudado en acercarse a la localidad vizcaína a ver lo que podía ser el debut de un gran amigo.

Mariezkurrena y Xanet destacaban desde bien pequeños en Astigarraga y en el pueblo estaban convencidos de que su futuro era muy prometedor si todo seguía su cauce. Ambos del 2005 siendo el realista tres meses mayor, siempre estuvieron juntos, con un balón de por medio.

Producto del Mundarro de Astigarraga, pronto tuvieron que separar sus caminos cuando Mariezkurrena aterrizó en la Real. Su nombre se asoció al de las máximas promesas de la cantera txuri-urdin y el año pasado, en cuatro ratos, anotó dos goles con el primer equipo bajo las órdenes de Imanol Alguacil, además de ser fundamental en el ascenso del Sanse a Segunda con el gol al Mérida en la ida del playoff, entre otros muchos otros.

Caminos diferentes

Sin esa oportunidad que sí tuvo Arkaitz en la Real, Olaiz se tuvo que buscar la vida fuera, en el Alavés, a donde llegó en 2019 con solo 14 años. Pese a tener una irrupción más lenta, el talento estaba ahí y Eduardo Coudet le ha premiado hoy con el debut en el fútbol profesional.

El astigartarra pude actuar tanto de central como de mediocentro y tiene características similares a su buen amigo Mariezkurrena en la fuerza, la entrega y el compromiso, aunque en posiciones muy diferentes. Finaliza contrato con el Glorioso en verano de 2026, por lo que se le presenta un final de temporada importante para ganarse la confianza del club u optar a suculentas ofertas de fuera.