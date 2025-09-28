Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain

La familia txuri-urdin está de luto por el fallecimiento de uno de sus porteros más conocidos en su centenaria historia, Josetxo Arakistain quien ha ... fallecido a los 88 años de edad. Se desconoce por el momento si el equipo blanquiazul portará brazaletes negros en señal de duelo esta tarde en el partido ante el Barcelona. Arakistain recogió el testigo del gran Ignacio Eizaguirre como uno de los grandes porteros de la Real en los años setenta y que después seguiría la generación dorada con Urrutikoetxea, Artola, Esnaola y Luis Miguel Arconada.

Nacido en Azkoitia el 4 de marzo de 1937, José Arakistain tenía 16 años cuando empezó a jugar en el 'Fleje', un equipo que se creó al albur de la desaparecida fábrica elgoibartarra de San Pedro y que según dejó escrito el recordado etnógrafo Koldo Lizarralde «ejerció como filial del 'Haundi'».

Debido a su gran nivel como portero, Arakistain apenas estuvo un año en el 'Fleje' antes de pasar a formar parte de la disciplina del Club Deportivo Elgoibar. Allí estaba cuando le fichó la Real Sociedad, que le cedió a la Sociedad Deportiva Eibar.

Sin embargo, Arakistain no llegó a acabar la temporada con la escuadra armera. La Real Sociedad reclamó sus servicios y le hizo debutar en Primera División. Fue el 2 de diciembre de 1956, en un partido contra el Celta de Vigo. A partir de ese momento Arakistain, que entonces tenía 19 años, jugó nada menos que 16 temporadas en la máxima categoría del fútbol estatal: cinco en la Real Sociedad (1956-1961), siete en el Real Madrid (1961-1968), tres en el Elche (1968-1971) y una en el Castellón (1972-1973).

Durante los años que estuvo bajo la disciplina txuri-urdin (hasta la temporada 1960-61) Arakistain se labró un prestigio que le llevó a defender la portería de la selección española siendo jugador de la Real Sociedad.

Lógicamente, con esta carta de presentación también se fijaron en él los grandes clubes de la Liga; y finalmente acabó fichando por el Real Madrid. Ni que decir tiene, José Arakistain consiguió sus principales éxitos deportivos durante los años que formó parte del club de Chamartín, en los que compartió vestuario con jugadores de talla mundial como Alfredo de Di Stefano, Ferenc Puskas, Paco Gento o Amancio Amaro.

En su etapa como jugador madridista, 'Josetxo' se labró una sólida trayectoria que alcanzó su momento culminante el 11 de mayo de 1966. Aquel día el conjunto merengue consiguió su sexta Copa de Campeones de Europa (la actual Champions League) tras imponerse (2-1) al Partizán de Belgrado en la final disputada en el estadio Heysel de Bruselas.

Con Miguel Muñoz de entrenador, el once titular de aquel equipo campeón estuvo formado por Arakistain, Pachín, De Felipe, Zoco, Sanchís, Pirri, Velázquez, Serena, Amancio, Grosso y Gento. Además de la citada Copa de Campeones de Europa de 1966, durante su etapa como jugador del Real Madrid Arakistain consiguió ganar seis ligas y una Copa del Generalísimo. Asimismo, en la temporada 1961-1962 se hizo con el trofeo 'Zamora' destinado al portero menos goleado de Primera División y en seis ocasiones fue internacional con la selección de España (llegó a jugar en el Mundial de Chile de 1962).

Tras su periplo como portero madridista José pasó a las filas del Elche (1967-1971) y de allí a las del Castellón (1972-1973), donde puso punto y final a su trayectoria como futbolista profesional.