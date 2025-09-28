Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Arconada, Josetxo Arakistain, Ignacio Eizagirre, Jose Angel Iribar y Zubizarreta.

Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain

El exportero azkoitiarra, de 88 años, estuvo seis temporadas en el club txuri-urdin y después firmó por el Real Madrid con quien ganó la Copa de Europa en 1966

Raúl Melero y Jabi León

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:33

La familia txuri-urdin está de luto por el fallecimiento de uno de sus porteros más conocidos en su centenaria historia, Josetxo Arakistain quien ha ... fallecido a los 88 años de edad. Se desconoce por el momento si el equipo blanquiazul portará brazaletes negros en señal de duelo esta tarde en el partido ante el Barcelona. Arakistain recogió el testigo del gran Ignacio Eizaguirre como uno de los grandes porteros de la Real en los años setenta y que después seguiría la generación dorada con Urrutikoetxea, Artola, Esnaola y Luis Miguel Arconada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain

Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain