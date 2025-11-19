Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín felicita a Oyarzabal por su gol al Elche en la última jornada liguera. ACERO

Real Sociedad

El Levante-Real Sociedad no coincidirá con Santo Tomás, de momento

LaLiga ha programado el encuentro el sábado 20 de diciembre a las 16.15 horas, aunque está sujeto a modificaciones en función de la Copa

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:21

La Real Sociedad visitará al Levante el sábado 20 de diciembre a las 16.15 horas, en el partido correspondiente a la jornada 17 de ... la Liga, según ha anunciado este miércoles LaLiga. Esto quiere decir que inicialmente el encuentro no coincidirá con el día de Santo Tomás, que se celebrará un día después.

