El Levante-Real Sociedad no coincidirá con Santo Tomás, de momento

La Real Sociedad visitará al Levante el sábado 20 de diciembre a las 16.15 horas, en el partido correspondiente a la jornada 17 de ... la Liga, según ha anunciado este miércoles LaLiga. Esto quiere decir que inicialmente el encuentro no coincidirá con el día de Santo Tomás, que se celebrará un día después.

Sin embargo, la patronal ha indicado en el anuncio de los horarios del último partido liguero del 2025 que esta programación queda a expensas de los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que se disputarán esa misma semana. La Real se podría ver condicionada a una posible modificación siempre y cuando consiga superar la ronda anterior ante el Reus. El Levante, por su parte, se medirá al Cieza.

El pasado curso el partido de la Real de Liga ante el Celta jugado en Vigo sí que coincidió con la fiesta de Santo Tomás. El cuadro txuri-urdin perdió 0-2.

De esta manera, el cuadro txuri-urdin ya conoce los horarios de todos sus partidos hasta final de año. Primero visitará a Osasuna el sábado 22 a las 18.30 horas, una semana después, el domingo 30 recibirá al Villarreal a las 14.00 horas. El primer partido en diciembre lo disputará ante el Reus, el miércoles 3 a las 21.00 horas y tres días más tarde viajará a Vitoria para medirse al Alavés a partir de las 16.15 horas. El viernes 12 (21.00 horas) de diciembre recibirá al Girona y finalmente el sábado 20 visitará al Levante a las 16.15 horas.