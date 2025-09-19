LaLiga adelanta el horario del duelo Barcelona - Real Sociedad del próximo fin de semana a petición del club catalán Pasará a jugarse a las 18.30 horas del domingo 28, una reprogramación necesaria para que los blaugrana puedan jugar en Montjuic

A. Algaba Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

LaLiga ha accedido a la petición del Barcelona y ha adelantado el horario del duelo ante la Real Sociedad que estaba inicialmente programado para las 21.00 horas del domingo 28 de septiembre. El nuevo horario será las 18.30 horas de ese mismo día, con lo que el club azulgrana abre la vía para poder disputar ese partido en Montjuic, a la espera todavía de concluir las obras en el Spotify Camp Nou.

El horario inicialmente fijado convertía en imposible para el club blaugrana el poder jugar ese duelo en Monjuic (sede las últimas campañas del Barcelona por las obras en el Camp Nou) y obligaba a jugarlo en el Johan Cruyff, de mucha menor capacidad. La razón no era otra que el duelo coincide con las fiestas de la Mercé y un espectáculo piromusical que tendrá lugar en la zona de Montjuic a las 22.00 horas, lo que obligaba a la Guardia Urbana a cerrar el espacio desde un tiempo antes. Por tanto este adelanto de hora abriría esa posibilidad.

MODIFICACIÓN | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 7 en #LALIGAEASPORTS.



📌 El #BarçaRealSociedad se jugará el domingo 28 de septiembre a las 18:30h.



📌 El #RealBetisOsasuna se jugará el domingo 28 de septiembre a las 21:00. pic.twitter.com/BynSDU46YV — LALIGA (@LaLiga) September 19, 2025

Sea como fuere, el adelanto se ha comunicado apenas nueve días antes de la disputa del duelo y deberá ser tenido en cuenta. La Real juega anteriormente el miércoles 24 a las 21.30 horas ante el Mallorca, mientras que el Barcelona llegará al duelo con un descanso más justo tras disputar su partido el jueves 25 a las 21.30 horas ante el Oviedo.