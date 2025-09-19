Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento del duelo Barcelona-Real Sociedad de la temporada pasada. EFE

LaLiga adelanta el horario del duelo Barcelona - Real Sociedad del próximo fin de semana a petición del club catalán

Pasará a jugarse a las 18.30 horas del domingo 28, una reprogramación necesaria para que los blaugrana puedan jugar en Montjuic

A. Algaba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:53

LaLiga ha accedido a la petición del Barcelona y ha adelantado el horario del duelo ante la Real Sociedad que estaba inicialmente programado para las 21.00 horas del domingo 28 de septiembre. El nuevo horario será las 18.30 horas de ese mismo día, con lo que el club azulgrana abre la vía para poder disputar ese partido en Montjuic, a la espera todavía de concluir las obras en el Spotify Camp Nou.

El horario inicialmente fijado convertía en imposible para el club blaugrana el poder jugar ese duelo en Monjuic (sede las últimas campañas del Barcelona por las obras en el Camp Nou) y obligaba a jugarlo en el Johan Cruyff, de mucha menor capacidad. La razón no era otra que el duelo coincide con las fiestas de la Mercé y un espectáculo piromusical que tendrá lugar en la zona de Montjuic a las 22.00 horas, lo que obligaba a la Guardia Urbana a cerrar el espacio desde un tiempo antes. Por tanto este adelanto de hora abriría esa posibilidad.

Sea como fuere, el adelanto se ha comunicado apenas nueve días antes de la disputa del duelo y deberá ser tenido en cuenta. La Real juega anteriormente el miércoles 24 a las 21.30 horas ante el Mallorca, mientras que el Barcelona llegará al duelo con un descanso más justo tras disputar su partido el jueves 25 a las 21.30 horas ante el Oviedo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  5. 5 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  6. 6 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  7. 7 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  8. 8

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  9. 9 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores
  10. 10

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco LaLiga adelanta el horario del duelo Barcelona - Real Sociedad del próximo fin de semana a petición del club catalán

LaLiga adelanta el horario del duelo Barcelona - Real Sociedad del próximo fin de semana a petición del club catalán