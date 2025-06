Kubo estrena el '10' de Japón y asiste a la fiesta de la Australia de Ryan, que se acerca al Mundial

Ángel López San Sebastián Jueves, 5 de junio 2025, 16:08 | Actualizado 16:19h. Comenta Compartir

«Quiero ser un líder dentro del terreno de juego». Las palabras de Take Kubo antes del encuentro entre Japón y Australia han tenido su ... reflejo sobre el verde de Perth, pese a la derrota nipona (1-0) in extremis. El crack de la Real Sociedad ha lucido por primera vez el dorsal '10' de los 'samurai blues' y, aunque no ha sido titular, ha revolucionado el ataque japonés durante una media hora de absoluto acoso de los suyos, hasta el golazo en el minuto 90' de Aziz Behich en una transición de los 'socceroos'. Ese tanto ante 57.226 en el Estadio Optus de Perth permite que el combinado de Maty Ryan, exportero de la Real Sociedad y todavía titular con los 'aussies', dé un gran paso hacia su clasificación para la fase final del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Kubo ha saltado al terreno de juego en el minuto 63' y ha conferido al ataque de Japón el picante que le estaba faltando. En principio se ha ubicado escorado a la derecha en la línea de tres más ofensiva, pero cuando más peligro ha creado ha sido en las ocasiones en las que se ha dejado caer por el flanco izquierdo, a la espalda de la defensa. Ha resquebrajado el realista el dispositivo defensivo australiano con esos slaloms tan característicos de fuera hacia dentro, aunque en esta ocasión se orientaba hacia su pierna 'menos buena', la derecha. En una jugada de peligro nipona, un defensa local ha peinado a córner un balón perfectamente trazado por Take que buscaba la cabeza de su compañero Ohashi. Poco después, el realista ha quebrado a varios defensores en el balón del área y se ha perfilado para chutar, pero su derechazo por abajo ha salido lamiendo el palo de Ryan. Y cuando todo apuntaba a un gol de Japón o a un empate final, ha llegado el gol australiano. Ha sido un pase de la muerte que no ha podido abortar Kubo antes de que fusilara Behich. Japón juega contra Indonesia este próximo martes y ante Hong Kong, el 8 de julio, dos días antes del inicio de la pretemporada de la Real Sociedad.

Take Kubo