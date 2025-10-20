Kubo no se ejercita y pone en seria duda su concurso ante el Sevilla

Con el agridulce sabor que dejó el empate en Balaídos ha regresado al trabajo una Real Sociedad que tiene ya la vista puesta en ... el enfrentamiento de este viernes en Anoeta (21.00 h.) frente al Sevilla. La noticia en Zubieta, y mala, fue la ausencia de Take Kubo por sus persistentes problemas en el tobillo, a la que se sumó la de Aritz Elustondo, con fiebre. Por lo demás, ha sido la clásica sesión de recuperación para los titulares frente al Celta, que han trabajado al margen, mientras que los suplentes y los no convocados se han ejercitado en el Z2.

La ausencia de Kubo, que en el último entrenamiento del sábado se resintió de las molestias en el tobillo que padece desde el parón de selecciones de septiembre y que fue baja en Vigo, pone en seria duda su concurso para el viernes ante el conjunto hispalense, ya que el futbolista japonés apenas podría completar, como mucho, las sesiones del miércoles y el jueves.

Tampoco participó Aritz Elustondo, que si bien ante el Celta ocupó un lugar en el banquillo, este lunes no ha comparecido junto a sus compañeros al atravesar un proceso febril. En cualquier caso, se le espera en el entrenamiento de este miércoles ya que este martes la plantilla disfruta de la habitual jornada de descanso.

Otros dos que han seguido trabajando al margen son Orri Óskarsson e Iñaki Rupérez, que han continuado con el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones y que no estarán el disponibles este viernes.

La posible ausencia de Kubo, que aunque pudiera estar disponible parece difícil que saliese de inicio, le plantea a Sergio la duda de cambiar de sistema como hizo en Balaídos, o apostar por otro futbolista para formar el tridente ofensivo junto a Barrene y Oyarzabal, ahora mimso intocables en sus posiciones. Si el técnico irundarra apuesta por recuperar el 4-3-3, Guedes se antoja como la principal alternativa al japonés, sobre todo después de los buenos minutos que ofreció ante el Celta en los que dio la asistencia a Soler en la jugada que supuso el 1-1. Precisamente el valenciano podría ser otra de las novedades en el centro del campo en lugar de un Brais que sigue lejos de su mejor nivel.