Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Francisco durante un entrenamiento en Zubieta. Iñigo Royo

Kubo no se ejercita y pone en seria duda su concurso ante el Sevilla

El japonés, con molestias en un tobillo, no ha participado en la sesión de este lunes como tampoco lo ha hecho Aritz, con fiebre

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:55

Comenta

Con el agridulce sabor que dejó el empate en Balaídos ha regresado al trabajo una Real Sociedad que tiene ya la vista puesta en ... el enfrentamiento de este viernes en Anoeta (21.00 h.) frente al Sevilla. La noticia en Zubieta, y mala, fue la ausencia de Take Kubo por sus persistentes problemas en el tobillo, a la que se sumó la de Aritz Elustondo, con fiebre. Por lo demás, ha sido la clásica sesión de recuperación para los titulares frente al Celta, que han trabajado al margen, mientras que los suplentes y los no convocados se han ejercitado en el Z2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 La Ertzaintza busca a una menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  4. 4 Las venta de entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh se retrasa por la caída de los servicios de Amazon: dónde y cómo comprarlas
  5. 5 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  10. 10 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kubo no se ejercita y pone en seria duda su concurso ante el Sevilla

Kubo no se ejercita y pone en seria duda su concurso ante el Sevilla