Karrikaburu anotó un doblete el pasado 9 de octubre en el amistoso ante Osasuna disputado en Zubieta RS

La Real Sociedad visitará Osasuna el sábado 22 de noviembre

Los txuri-urdin jugarán en El Sadar a las 18.30 horas

L. O.

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:09

La Real Sociedad ya conoce el horario de su derbi ante Osasuna. Será el sábado 22 de noviembre a las 18.30 horas en El Sadar en un encuentro que se enmarca dentro de la jornada 13 de Liga.

El partido de la Real Sociedad en Pamplona es sin duda uno de los más esperados por la afición txuri-urdin. Por eso, se espera, como es habitual, una presencia notable de la afición guipuzcoana en la cancha rojilla.

Ambos equipos se midieron el pasado 9 de octubre en un amistoso en Zubieta en un partido que sirvió para mantener el ritmo competitivo durante el parón de selección. Entonces, los de Sergio Francisco se llevaron la victoria con doblete de Karrikaburu (2-0).

