Kubo, directo al gimnasio en Japón

Take Kubo ha viajado a Japón a incorporarse a la concentración de su selección sin estar recuperado de su lesión en el tobillo izquierdo. ... De hecho, el atacante de la Real Sociedad, tras viajar el lunes, no participó en la sesión del martes junto al resto de sus compañeros: se quedó en el gimnasio del campo de la localidad nipona de Chiba. Esta dolencia le ha lastrado sobremanera en los últimos encuentros en la Real y, de hecho, le obligaron a ser suplente y saltar lastrado al terreno de juego contra el Rayo Vallecano, partido en el que apenas pudo aportar su talento. Cada vez que recibió el cuero, acabó en el suelo, trabado por algún adversario.

Como en el caso de Jon Mikel Aramburu, que también viaja a Venezuela con molestias en su rodilla derecha, la Real debe aceptar que se llevan a dos jugadores que han visto mermado su rendimiento en las últimas semanas a causa de esta dolencia. Y eso que los partidos que disputan tanto Japón como Venezuela son de de carácter amistoso.

Japón fue la primera selección clasificada para el Mundial 2026 y los encuentros programados para este parón FIFA y el anterior son de carácter amistoso. En este caso, los rivales son Paraguay este viernes, día 10, en el Estadio Panasonic de Suita, en Osaka, y nada menos que Brasil en el Estadio Ajinamoto de Chofu, en Tokio. Son encuentros preparatorios para el Mundial muy propicios y relevantes para los japoneses, pero que pueden poner en riesgo la integridad física de Kubo en el momento en el que el equipo más le necesita desde que es realista en 2022.

Sergio, con naturalidad

Sergio quiso dotar de naturalidad al hecho de perder durante estas dos semanas a su jugador. «Él me dice que está bien, aunque tiene un punto de molestia que le está limitando, por eso le hemos quitado parte de la semana. Está preparado para el partido y la versión nuestra es clara: si está para ir a nuestra convocatoria, está para ir a la selección. Lo veo lógico», dijo el entrenador el pasado viernes.

Así las cosas, el realista deberá volver a Gipuzkoa desde su país en algún momento entre el miércoles 15 y el jueves 16. La previsión es que ya pueda entrenar el viernes 17, aunque entre la lesión, el cansancio y el jet lag, Sergio quizá prefiera preservarle hasta el sábado 18, víspera de la nueva 'final' en Balaídos amte el Celta.

Sucic, convocado a última hora

Al final, van a ser seis los realistas convocados por sus selecciones, ya que Luka Sucic ha sido reclutado a última hora por el seleccionador croata Zlatko Dalic. El centrocampista no había sido incluido en la primera lista para los partidos contra República Checa (jueves 9) y Gibraltar (domingo 12), preparatorios para el Mundial, y de hecho se ejercitó este lunes en Zubieta, pero finalmente acompañará al también realista Duje Caleta-Car en esa concentración en Zagreb.

Sucic tras dos encuentros de ausencia, disputó el último tramo del encuentro entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano y finalmente fue uno de los señalados, por cuanto no fue capaz de parar a Fran Pérez en la jugada que derivó en el gol madrileño.

Así las cosas, la Real acomete la semana de parón con seis internacionales: Oyarzabal, Remiro, Sucic, Caleta-Car, Aramburu y Take Kubo.