Take Kubo conduce el esférico ante México en septiembre, partido en elq eu se lesionó EFE

Kubo, directo al gimnasio en Japón

El realista viajó a su país a disputar dos amistosos pese a sus molestias en el tobillo, pero no se entrenó con sus compañeros de selección

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 15:35

Take Kubo ha viajado a Japón a incorporarse a la concentración de su selección sin estar recuperado de su lesión en el tobillo izquierdo. ... De hecho, el atacante de la Real Sociedad, tras viajar el lunes, no participó en la sesión del martes junto al resto de sus compañeros: se quedó en el gimnasio del campo de la localidad nipona de Chiba. Esta dolencia le ha lastrado sobremanera en los últimos encuentros en la Real y, de hecho, le obligaron a ser suplente y saltar lastrado al terreno de juego contra el Rayo Vallecano, partido en el que apenas pudo aportar su talento. Cada vez que recibió el cuero, acabó en el suelo, trabado por algún adversario.

