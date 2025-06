Los jugadores de la Real Sociedad que darán que hablar en el mercado de fichajes este verano

DV San Sebastián Miércoles, 4 de junio 2025, 19:58 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

Los jugadores de la Real Sociedad disfrutan ya de sus vacaciones. No así, la dirección deportiva, con Erik Bretos a la cabeza, a quien le toca confeccionar la plantilla de cara a la próxima temporada, una tarea que se antoja ardua habida cuenta de la casi treintena de fútbolistas que forman parte de la misma.

Para hablar de ello, Maite Jiménez, Ángel López e Imanol Troyano, periodistas de El Diario Vasco, analizan en detalle cuáles van a ser los nombres propios de la Real Sociedad este verano: Martin Zubimendi, Take Kubo, Alex Remiro... y Jon Gorrotxategui, jugador revelación que ha completado una temporada para enmarcar con el Mirandés. «El futuro de alguno de estos jugadores depende del desenlace de Martin Zubimendi. Y hay que tomar decisiones. Por ejemplo con Gorrotxategi, que tiene ofertas, y no muy lejanas. Incluso se hablaba del Oporto portugués. Hay que tomar decisiones: si la Real apuesta por él tiene que renovar», defiende Ángel López.

Eso sí, en Goazen Reala! también ha tenido cabida el equipo femenino. Y, muy especialmente, el relevo en el banquillo de Sánchez Vera: Arturo Ruiz. El joven técnico, que procede del Granada, se ha mostrado encantado en sus primeros días en San Sebastián: «Estoy muy ilusionado, y tanto la ciudad como el club me están transmitiendo muy buenas sensaciones. Zubieta me ha encantado, me siento muy afortunado de trabajar allí».

