El adiós de Joseba Etxeberria a la Real Sociedad aún deja huella: «La gente es muy cruel y todavía voy a San Sebastián y…»

El adiós de Joseba Etxeberria a la Real Sociedad dio mucho que hablar. Y todo después de que este prometedor delantero de la cantera txuri-urdin optara por fichar por el Athletic en 1995, con apenas 17 años y a cambio de 500 millones de pesetas. Su hermana, Betsabe Etxeberria, ha recordado el calvario que vivió su entorno tras las críticas que arreciaron desde San Sebastián. «No sé si cambiaría el dinero económico que entró por el sufrimiento que nos produjo el cambio de la Real al Athletic», afirma.

En una entrevista en el programa El Madrugador, de Radio Nervión, la hermana de Joseba Etxeberria no se olvida del sufrimiento que vivió la familia hace ya 30 años y que aún padece cuando vuelve a Donostia. «La gente es muy cruel y todavía voy a San Sebastián y se me forma un nudo que no puedes creer. Sufrimos críticas, amenazas; tuvimos que cortar el teléfono de Mutriku…», añade.

Es más, Betsabe asegura que el odio persiste en algunos sectores de los seguidores de la Real Sociedad. «A mi hermano le adoran en todas partes, pero en Donosti le odian. A mi padre le han seguido insultando hasta hace poco», apunta, no sin antes justificar la decisión de su hermano de jugar en el Athletic: «La gente se piensa que todo vale, pero luego en casa se sufre, y al final que hablen de alguien a quien tú quieres pues te jode y te duele».

En El Madrugador, la hermana de Joseba Etxeberria también se sincera sobre la gran sintonía que hay entre ambas aficiones. Al menos en teoría, porque para Betsabe es todo lo contrario. «Mi madre, la última vez que fue a Anoeta, todo el estadio coreaba 'hijo de… ', y yo estaba ahí. Yo eso no lo puedo consentir. A mí que no me digan que las aficiones están hermanadas. A mí me han hecho mucho daño. Yo ver a mi madre casi llorar…», sentencia.

