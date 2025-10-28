Jon Pacheco sufre una rotura de ligamentos en el hombro izquierdo

Malas noticias para Jon Pacheco. El central, cedido hasta final de temporada en el Deportivo Alavés, tendrá que parar un tiempo tras sufrir una rotura ... de ligamentos en el hombro izquierdo después de chocarse en el último partido con su compañero Sivera. Si bien en un principio la lesión no parecía tan grave, el parte médico del conjunto babazorro indica que sufre una rotura de ligamentos y no solo un golpe.

Los albiazules no han indicado el periodo estimado de baja, pero parece que estará mínimo un mes fuera de los terrenos de juego. El Alavés ha apostillado que «el jugador ha iniciado un tratamiento conservador y será su evolución la que marque el plazo de recuperación». De momento no pasará por quirófano, pero habrá que ver cómo evoluciona ese hombro.

El Alavés afirma que «causará baja los próximos compromisos». Pacheco se perderá seguro los partidos ante el Getxo en la Copa (jueves, 20.00 horas), el Espanyol (domingo, 16.15 horas) y el Girona (sábado 8 de noviembre, 14.00 horas). Después del parón, los vitorianos recibirán al Celta (sábado 22 de noviembre, 14.00 horas).

El de Elizondo se lesionó tras un fuerte choque con Sivera. El meta alicantino salió a despejar un centro e impactó con la rodilla con el hombro de Pacheco, que se quedó dolorido en el suelo. El juego no se detuvo y recuperó la posición renqueante. El zurdo, visiblemente dolorio, aguantó hasta el descanso. «No tiene buena pinta. Le dejamos en el campo porque quedaba un minuto de la primera mitad, pero no podía levantar el brazo», apostilló su entrenador. El parte médico es peor de lo que se esperaba.

No ha tenido fortuna Pacheco porque la lesión le llega justo cuando estaba en su mejor momento. Facundo Garcés, titular al arrancar la temporada junto a Tenaglia, está suspendido para los próximos doce meses por falsificar su pasaporte malasio. El realista cedido tenía vía libre para tener muchos minutos a lo largo de la temporada.