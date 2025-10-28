Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Pacheco conduce un balón durante el Rayo-Alavés del fin de semana EFE
Real Sociedad

Jon Pacheco sufre una rotura de ligamentos en el hombro izquierdo

El navarro estará mínimo un mes lejos de los terrenos de juego tras un choque con Sivera

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 23:23

Malas noticias para Jon Pacheco. El central, cedido hasta final de temporada en el Deportivo Alavés, tendrá que parar un tiempo tras sufrir una rotura ... de ligamentos en el hombro izquierdo después de chocarse en el último partido con su compañero Sivera. Si bien en un principio la lesión no parecía tan grave, el parte médico del conjunto babazorro indica que sufre una rotura de ligamentos y no solo un golpe.

