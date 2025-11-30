Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
Jon Martín, sonriente con Aritz tras ganar a Osasuna en El Sadar Royo
Real Sociedad

Jon Martín, talismán como titular: cinco partidos sin perder

Las titularidades del lasartearra coinciden con la buena racha de la Real en Liga

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

En el fútbol se suelen dar casualidades, pero cuando un resultado se repite más de una vez deja de ser azar y pasa a ser ... causalidad. La Real no ha perdido esta temporada con Jon Martín en el once inicial y la mejoría del equipo se ha dado justo cuando el lasartearra ha vuelto al once tras un tiempo inactivo, primero porque Sergio apostó por Caleta-Car y luego porque el canterano sufrió un esguince de tobillo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego un tiempo. De momento, es el talismán de la temporada porque con él como titular los realistas todavía no conocen la derrota. Son cinco encuentros resueltos con tres victorias y dos empates, números que invitan a pensar que seguirá este mediodía formando pareja de centrales con el recuperado Zubeldia.

