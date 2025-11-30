Jon Martín, talismán como titular: cinco partidos sin perder

En el fútbol se suelen dar casualidades, pero cuando un resultado se repite más de una vez deja de ser azar y pasa a ser ... causalidad. La Real no ha perdido esta temporada con Jon Martín en el once inicial y la mejoría del equipo se ha dado justo cuando el lasartearra ha vuelto al once tras un tiempo inactivo, primero porque Sergio apostó por Caleta-Car y luego porque el canterano sufrió un esguince de tobillo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego un tiempo. De momento, es el talismán de la temporada porque con él como titular los realistas todavía no conocen la derrota. Son cinco encuentros resueltos con tres victorias y dos empates, números que invitan a pensar que seguirá este mediodía formando pareja de centrales con el recuperado Zubeldia.

Y eso que no tuvo un inicio de temporada sencillo. La primera aparición de Jon Martín este curso se produjo en la jornada 2 ante el Espanyol, donde tuvo una tarde más que complicada. Los de Sergio empezaron perdiendo 0-2 con un claro error del canterano, que agarró a Roberto para cometer penalti y ver la tarjeta amarilla. Sin embargo, tanto el equipo como el propio central se rehicieron para que el choque terminara con empate en el marcador(2-2). Tras ese compromiso, el guipuzcoano tuvo que esperar para tener otra vez minutos puesto que Sergio optó por la veteranía y experiencia de Zubeldia y Caleta-Car, que juntos tampoco formaron fueron una pareja del todo solvente.

Así las cosas, Martín volvió a ser titular en la jornada 10 ante el Sevilla y desde entonces no ha salido de las alineaciones y la Real no sabe lo que es perder en competición doméstica. Se ganó al conjunto hispalense (2-1), Athletic(3-2) y Osasuna (1-3) y se empató ante el Elche fuera de casa (1-1).