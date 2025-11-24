Jon Martín se gana el puesto

Jon Martín vive el momento más dulce desde que está en la Real. El lasarteoriatarra volvió a cuajar un soberbio partido en El Sadar ... ante un delantero móvil como Raúl García de Haro, fue el mejor de la defensa txuri-urdin, dominó por completo el área e hizo mejores a sus compañeros. «Estoy en un buen momento y voy a darlo todo para intentar mantenerlo», asegura el canterano.

El lasarteoriatarra se ha ganado a pulso un hueco en el once de Sergio Francisco, que comenzó la temporada intercalando a Martín y Caleta-Car en el eje de la zaga. La balanza cayó del lado del croata durante siete jornadas consecutivas, pero en el partido frente al Sevilla la alternativa volvió a recaer sobre el joven de Lasarte-Oria, que respondió sin alardes pero con sobriedad. A partir de ahí lo ha jugado todo en Liga, sumando el sábado ante Osasuna su cuarta titularidad consecutiva.

«Estoy contento con el trabajo que estoy haciendo, sobre todo en los últimos partidos, pero todos sabemos cómo va esto. Ni considero que sea tan bueno ahora ni que fuera tan malo antes. Esto va por momentos», aseguraba en las postrimerías del duelo frente a los rojillos, donde, al igual que la Real, vivió la primera remontada de la temporada desde que está enrolado en la primera plantilla. «Es una sensación muy buena. Cuando ganas y sacas buenos resultados las semanas se afrontan de otra manera, hay mucho más positivismo. Nos tenemos que acostumbrar a ganar, tanto nosotros como la afición, así estaremos todos contentos», reconocía tras lograr 11 de los últimos 15 puntos.

Ante Osasuna al canterano txuri-urdin le tocó compartir el eje de la zaga con Caleta-Car, habida cuenta de que Zubeldia no pudo ser de la partida tras arrastrar una sobrecarga en el muslo izquierdo originada en el encuentro con la Euskal Selekzioa. «Al final nos tenemos que compenetrar bien, ya sea con Igor, con Caleta, con Aritz o con quien sea. Somos la pareja de atrás, estamos en una demarcación muy importante y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, el equipo va a ir bien», aseguró.

El buen rendimiento ofrecido por Martín en estos últimos compromisos con la Real no ha pasado desapercibido para nadie e incluso le ha valido un debut con la selección sub-21 lo que, asegura, es fruto de la «confianza, cuando te salen bien las cosas, eres mucho más atrevido, te salen mejor las cosas y eso se está viendo».

A vueltas con el gol

No solo en el aspecto defensivo, donde rara es la vez que pierde un duelo, sino también en el ofensivo, un arma por arriba más a sumar en el ataque aéreo realista. Ante Osasuna, sin ir más lejos, a punto estuvo de estrenar su casillero goleador. «Me ha dado mucha rabia porque creo que ha sido una ocasión muy clara. He girado un poco la cabeza, quizá tendría que haberla puesto un poco más firme para que el balón hubiese salido un poco mejor», reconocía sin esconder que «tengo ganas» de meter gol, aunque «prefiero que el equipo vaya ganando».