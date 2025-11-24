Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un sonriente Jon Martín celebra con Aritz el tirunfo del sábado de la Real en El Sadar. Royo

Jon Martín se gana el puesto

El lasarteoriatarra sumó ante Osasuna su cuarta titularidad consecutiva. «Estoy en un buen momento y voy a darlo todo para intentar mantenerlo», asegura

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Jon Martín vive el momento más dulce desde que está en la Real. El lasarteoriatarra volvió a cuajar un soberbio partido en El Sadar ... ante un delantero móvil como Raúl García de Haro, fue el mejor de la defensa txuri-urdin, dominó por completo el área e hizo mejores a sus compañeros. «Estoy en un buen momento y voy a darlo todo para intentar mantenerlo», asegura el canterano.

