Jokin Aperribay: «Sois las dos personas más preparadas de Zubieta para afrontar el reto»

Jokin Aperribay ha sido el encargado de dar la bienvenida tanto a Erik Bretos como a Sergio Francisco. El máximo mandatario txuri-urdin ha ... recalcado que «nos conocemos desde hace tiempo y cuando estoy con vosotros lo primero que me sale es una sonrisa», ha dicho.

«La ilusión que los dos transmitís por Zubieta es la máxima expresión de que la Real es extraordinaria», ha continuado Aperribay. «Sois las dos personas más preparadas de Zubieta para aforntar el reto que tenéis por delante. No tenemos ninguna duda».

También ha destacado que «el objetivo de Zubieta es encontrar jugadores extraordinarios y vosotros siempre me decís que lo importante es enconrtar lo extraordinario en cada jugador. Creo que los próximos años van a ser tan apasionantes como los anteriores. El éxito está en el trabajo. Espero que dirijáis el fútbol de competición de la Real Sociedad con la máxima brillantez. Muchísimas gracias a los dos por aceptar este reto, que no es fácil pero para el que estáis muy capacitados. Y muchísimas gracias por la ilusión que transmitís».

El futuro de Zubimendi

Se le ha preguntado a Aperribay por la situación de Martin Zubimendi y de otros futbolistas sobre los que hay rumores: «Sólo nos han preguntado por Martin. No hay ningún club que nos haya preguntado por ningún otro jugador. A Martin le hemos dicho que esté tranquilo, que lo piense. Nos gustaría que Martin siguiera el próximo año y sabemos que existen más opciones. ¿Qué puede concretarse alguna? No lo veo a corto plazo. Por tanto hay que esperar».

También se ha refirido a Luka Sucic: «No he visto un jugador con más ganas de triunfar en la Real que Luka», ha sentenciado.

Los malos resultados

Se ha referido el presidente también al rendimiento que ha tenido la plantilla: «Lo normal es que este equipo hubiera hecho una mejor segunda vuelta que la primera porque muchos jugadores llegaron tarde a la pretemporada. No hemos podido y por eso se ha producido también el relevo. Creo que lo tenemos que afrontar con naturalidad. El primer capítulo del nuevo libro es el relevo de Imanol y de Roberto, dos personas muy importantes. Y para eso hay que trabajar muy duro».

«Entre Jagoba Arrasate, Imanol Alguacil y Sergio, el que más méritos ha hecho para ocupar el cargo de primer entrenador de la Real es Sergio»

«Llevamos un año y medio en el que los resultados en Liga no eran como los anteriores», ha continuado. «Ese indicador no se puede esconder. Cuando tenemos malos resultados tenemos que mirar adentro y ver qué aspectos podemos mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos caer en el error de hablar sólo de jugadores. Ya nos hemos puesto a trabajar. Cuando le dijimos a Sergio que dejaba el Sanse se llevó un disgusto porque queríamos que se pusirea a trabajar desde ya. Tenemos muchísimo talento en Zubieta, gente que ha venido desde pequeñita y gente que ha venido con más edad. Tenemos que impulsar todo eso sin miedo y con valentía. No queremos jugar 57 partidos, queremos jugar 61, llegar a todas las finales. La Real no se va a quedar parada».

Comparaciones

Aperribay ha realizado una curiosa comparación para destacar la capacidad de Sergio: «Posiblemente si hacemos una comparación, aunque las comparaciones sean odiosas, entre Jagoba Arrasate, Imanol Alguacil y Sergio, el que más méritos ha hecho para ocupar el cargo de primer entrenador de la Real es Sergio. Y además sustituyó en el Sanse a Xabi Alonso, un top 1. Estamos ante el futuro de la Real».

Cuestionado sobre el futuro nombre de Anoeta, ha dicho que «de momento no tenemos ningún namig. La Real siempre tiene que estar abierta a mejorar y a tener alianzas. Eso no quiere decir que olvidemos Anoeta».

El presidente ha hablado también de algunos cedidos: «La gente piensa que la cesión de Urko ha sido muy buena. Yo pienso que no porque no entiendo que un jugador tenga que salir de la Real para demostar su talento. Nosotros tenemos que llevarlo al máximo rendimiento».

Por contra, «Gorrotxategi, extraordinario rendimiento. Lo planificamos el año pasado y eso me pareció perfecto. Pero la Real tiene que ser un club de oportunidades. Con los de dentro y con los de fuera».

El futuro de Kubo

«No he encontrado un caso de cambio de agente y traspaso», ha comentado Aperribay sobre el cambio de agente que ha realizado Take Kubo. «A nosotros no nos ha dicho oficialmente que ha cambiado de agente. Con eso no quiero decir que no vaya a cambiar. Lo que puedo decir es que no tenemos ninguna intención de traspasar a Take Kubo. Nos gustaría que estuviese el próximo año aquí. No tenemos ni intención ni necesidad. A Take Kubo le vemos el próximo año en la Real Sociedad».