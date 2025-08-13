Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»

J. F. Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:04 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

El central Iñigo Martínez, canterano de la Real Sociedad y reciente fichaje del Al Nassr tras su salida del FC Barcelona, ha vuelto a generar revuelo, esta vez con sus declaraciones sobre sus anteriores despedidas del Athletic Club y de la propia Real. A diferencia de su salida del Barça, que describe como «excepcional», el futbolista de Ondarroa de 34 años ha admitido que sus anteriores adioses no fueron tan idílicos, dejando entrever un deseo de un trato diferente.

Martínez ha expresado su postura general ante los cambios de club: «A nadie le gusta salir mal de ningún lado. Hay que ponerse en la situación del jugador. He sido un culo inquieto y cuando he querido moverme, lo he hecho». Con una filosofía clara sobre su carrera, el defensa subraya que no piensa «perder el tiempo por el 'qué dirán'», ha explicado en una entrevista en Onda Vasca.

Martínez fue categórico al referirse a su marcha del Athletic de Bilbao, a donde llegó desde el club que le formó y con el que debutó en la élite. Aunque no profundizó en detalles específicos, sí dejó claro que el final de su etapa allí le dejó un sabor amargo. «Me hubiese gustado que la salida hubiera sido de otra forma, ellos ya saben cómo era. Una despedida un poco mejor no hubiese estado del todo mal».

Las palabras de un excompañero de la Real Sociedad

Además, en un momento de reflexión sobre su reciente traspaso a Arabia, Iñigo Martínez recordó una frase que asocia con un antiguo compañero de la Real Sociedad cuyo nombre no ha revelado: «siempre he dicho, como un compañero de la Real que decía 'yo soy un peón del fútbol', y mi caso ha sido así».

«Sí es verdad que la salida del Athletic me hubiese gustado hacerla de otra forma». No obstante, Martínez evita el enfrentamiento y destaca que su relación con sus excompañeros sigue siendo positiva: «Ellos ya saben cómo era la situación allí, tampoco voy a entrar yo en pelearme. Siempre que me junto con ellos, mi trato con ellos es normal, cordial».

El sueldo de Iñigo Martínez en Arabia

Sobre el aspecto económico, Iñigo es muy claro al afirmar que «a nivel económico no se puede comparar esta liga con ninguna de las otras». Destaca la magnitud de la oferta que ha recibido para irse a Arabia, señalando que «cuando ves la propuesta, ni te lo crees» y que «nadie está preparado para ver ese tipo de contratos». Para él, aceptar esta oferta del Al Nassr (que diversos medios cifran entre los 10 y los 20 millones de euros netos por temporada) era el «momento idóneo para dar este paso» dada su trayectoria y edad, reconociendo que «estos trenes pasan una vez si es que pasan y es complicado decir que no». Subraya que el recorrido de un jugador y su carrera es corta, y a sus 34 años, «estas opciones pasan pocas veces».

El defensa de 34 años, que llegó en 2023 al club blaugrana tras salir como agente libre del Athletic de Bilbao, cierra su etapa como culé luego de haber disputado 71 encuentros y anotado tres goles. Antes de su salida al club bilbaíno, Iñigo Martínez defendió la camiseta de la Real Sociedad durante siete temporadas, entre 2011-12 y 2017-18, consolidándose como uno de los centrales más sólidos de LaLiga. Con cerca de 240 partidos oficiales y 17 goles, el ondarrutarra combinó rigor defensivo con una salida de balón impecable, rozando el 93 % de acierto en el pase.