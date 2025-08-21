Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Análisis

Realpolitik

Primera es un asunto serio y los juegos florales y el realismo mágico son diversiones para los aficionados, no argumentos para los profesionales

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Entre un defensa internacional y una promesa de central de época, el defensa internacional; entre Oyarzabal y cualquier otro, Oyarzabal. La realpolitik de Sergio Francisco ... ha tardado en tomar cuerpo el tiempo que ha pasado hasta que ha tenido que firmar su primera alineación. Sordo a las palabras de sus jugadores menos avezados, los que durante toda la pretemporada cayeron en el viejo error de decir que ahora sí que se entrena y no como antes, en la hora de tomar sus primeras decisiones el entrenador de la Real puso por delante el inexorable peso de la Primera División. Bromas, ninguna. Y al ver el once, Imanol, en su hotel de Arabia, esbozó una sonrisa que le alivió su exilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  2. 2 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  5. 5

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  6. 6

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  9. 9 GKS denuncia que EH Bildu «criminalice» su «actitud crítica con la policía» en Ondarroa
  10. 10

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Realpolitik