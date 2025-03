Así será el impactante nuevo Old Trafford para 100.000 personas

A dos días de su encuentro ante la Real Sociedad en Europa League, que determinará su temporada para bien o para mal, el Manchester ... United presenta su proyecto más ambicioso: un nuevo Old Trafford para 100.000 espectadores que pasará a convertirse en el estadio más grande de Europa, por delante del Santiago Bernabéu del Real Madrid. No se trata sólo de dotar de un flamante y vanguardista hogar a los aficionados de los 'Diablos Rojos', la iniciativa contempla asimismo regenerar y dinamizar esa zona de la ciudad, crear riqueza y generar puestos de trabajo.

El propio club establece que la construcción del estadio y el proyecto de regeneración de la zona pueden aportar 7.300 millones de libras adicionales al año a la economía del Reino Unido, además de beneficios sociales y económicos a gran escala para la comunidad y la región en general. El plan incluye la creación de ¡92.000! nuevos puestos de trabajo, la construcción de más de 17.000 nuevas viviendas y la llegada de 1,8 millones de visitantes más al año. Tiran por elevación.

Las imágenes de la recreación del nuevo Old Trafford no dejan indiferente a nadie. Parece que se pasa del Teatro de los Sueños, de un estadio tradicional inglés, el más grande de la Premier, a un gigantesco circo. Y es que el recinto está cubierto por una gran carpa, una enorme sombrilla que recoge energía y agua de lluvia y protege una nueva plaza pública que tiene el doble de tamaño que la londinense Trafalgar Square. Este proyecto ha suscitado reacciones muy positivas por parte de los aficionados, pero también de reticencia de muchos nostálgicos.

Quieren que este estadio vanguardista sea «el corazón palpitante de un nuevo distrito sostenible, completamente transitable a pie, con servicio de transporte público y dotado de naturaleza, una ciudad en miniatura». De momento, no se habla ni de presupuesto ni de plazos de ejecución de la obra. «What Manchester does today, the world does tomorrow» o «lo que hace el Manchester hoy, lo hace el mundo mañana», es uno de los lemas que aparece sobreimpresionado en el vídeo de presentación del proyecto del nuevo estadio. «Un nuevo teatro para que los sueños se hagan realidad», es otro, haciendo referencia al sobrenombre actual del coliseo mancuniano

El estadio «más grande del mundo»

Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, afirma sobre este proyecto: «Hoy comienza un viaje increíblemente emocionante hacia la construcción de lo que será el estadio de fútbol más grande del mundo, en el centro de un Old Trafford regenerado«. Para ponerlo en contexto, el actual Old Trafford, en el que jugará la Real, ya es el campo más grande la Premier League, con una capacidad para 74.310 espectadores. El nuevo Santiago Bernabéu puede acoger a 78.297 y el nuevo Camp Nou tendrá una capacidad para 66.000 personas, más modesto que la anterior, que se elevaba hasta los 99.354.

Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United, indica: «Nuestro objetivo a largo plazo como club es que el mejor equipo de fútbol del mundo juegue en el mejor estadio del mundo. Estamos agradecidos por el trabajo de viabilidad realizado por el Grupo de Trabajo de Regeneración de Old Trafford para explorar las opciones para el futuro de Old Trafford.

«Old Trafford guarda muchos recuerdos especiales para mí personalmente, pero debemos ser valientes y aprovechar esta oportunidad para construir un nuevo hogar, apto para el futuro, donde se pueda escribir una nueva historia» Sir Alex Ferguson Exentrenador del Manchester United

El entrenador más laureado de la historia del fútbol inglés, Sir Alex Ferguson, aporta: «El Manchester United siempre debe esforzarse por lograr lo mejor en todo lo que hace, dentro y fuera del campo, y eso incluye el estadio en el que jugamos. Old Trafford guarda muchos recuerdos especiales para mí personalmente, pero debemos ser valientes y aprovechar esta oportunidad para construir un nuevo hogar, apto para el futuro, donde se pueda escribir una nueva historia».