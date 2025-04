Imanol vuelve al tajo tras su anuncio sin buenas noticias

Ángel López San Sebastián Martes, 29 de abril 2025, 12:54 Comenta Compartir

No ha sido un entrenamiento cualquiera. Y no sólo por ser el primero tras cuatro días de reposo e inactividad en Zubieta. Ha sido la ... primera práctica dirigida por Imanol Alguacil desde el anuncio oficial de la Real Sociedad de que no seguirá al mando de la primera plantilla la próxima temporada. Y no ha deslizado buenas noticias.

Tras sus días de vacaciones en Chiclana, en los que aprovechó para descansar y ver las motos en Jerez, el entrenador de Orio no pudo disponer en Zubieta de ninguno de sus jugadores lesionados. Por lo tanto, se han entrenado al margen del grupo Zubeldia, Aguerd, Barrene, Odriozola y Zakharyan. El técnico esperaba poder disponer de los dos centrales para el derbi del domingo, pero de momento ni siquiera ha podido integrarles en el grupo. Por su parte, precupa el tobillo de Barrene, que, una vez más, le aparta del terreno de juego, aunque Imanol espera poder contar con él en el derbi. Volvió a romperse ante el Mallorca y, pese a que fue incluido en la convocatoria contra el Alavés, no disputó un solo minuto. Habida cuenta de que el filial jugó el sábado pasado con futbolistas habituales en el primer equipo como Fraga o Mariezkurrena, tampoco han intervenido 'potrillos' en la práctica del primer equipo. No obstante, por ese elevado número de bajas, es previsible que Imanol vuelva a echar mano de ellos para los próximos entrenamientos en aras de preparar de manera óptima el duelo de la máxima rivalidad ante el Athletic. Una vez cumplida su sanción de dos partidos, Mikel Goti podría retornar a las órdenes del oriotarra.

