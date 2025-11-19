El huevo o la gallina

La paradoja del huevo y la gallina se puede extrapolar a la temporada de la Real a través de una libre interpretación en torno al ... juego y los resultados. La pregunta que nos ocupa en este caso viene dada de la causa efecto de ambos conceptos. ¿El juego que está practicando el equipo de Sergio Francisco origina los buenos resultados, o están siendo los últimos buenos resultados los que están propiciando un mejor rendimiento de los realistas sobre el verde?

Sea como fuere, el conjunto blanquiazul está mostrando nuevas señales vitales que le están permitiendo subir escalones en la clasificación. La zona de descenso sigue cerca, pero la dinámica ascendente que está protagonizando el equipo indica que la tendencia que sigue ese peligro es la de alejarse.

Sergio ha tomado nota. Ha corregido sobre la marcha y ha dado entrada a piezas diferentes prácticamente cada jornada. El no haber repetido alineación hasta la fecha arroja el síntoma más claro de que este equipo aún debe continuar dando pasos para poder afianzarse.

El técnico irundarra busca la ansiada continuidad que caracterizó a la etapa de Imanol en la Real en la que se llegaba a recitar el once de carrerilla. Más que un signo de aburrimiento, hoy en día está considerada una compleja virtud a alcanzar.

La Real sufrió en el Martínez Valero ante un muy buen Elche. Empató en el último minuto y de penalti, pero el mejor del partido fue el guardameta rival. El sábado se avecina otro complicado encuentro en El Sadar, campo que siempre exige una concentración total.

Esta Real continúa con los andamios puestos. Queda toda la temporada por delante. ¿Qué llegará antes el juego o los resultados? Sergio Francisco continúa con su hoja de ruta, después de haber capeado su primer temporal. Su equipo aún no se ha encontrado. Sigue en la búsqueda.