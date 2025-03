«Imanol sabe exprimir al equipo y seguro que pelean por Europa»

Zubiaurre pasó ocho temporadas en la disciplina de la Real, desde 2015 a 2023, aunque en la campaña 20/21 estuvo cedido en la Cultural ... Leonesa. Como no podía ser de otra manera, su paso por el club txuri-urdin le ha dejado huella y ha marcado su carrera.

– ¿Le da tiempo a seguir a la Real desde la distancia?

– Más que partidos enteros veo resúmenes, porque cuando juegan aquí estamos durmiendo. Pero sí que le sigo. El partido de Old Trafford sí que lo vi.

– ¿Y qué le pareció?

– Lo que a todo el mundo, que estuvo condicionado por el arbitraje. Con lo que cuesta clasificarte para Europa y llegar hasta octavos, da rabia caer eliminado de esa manera. Fue una pena después de ver lo bien que empezó el partido.

– Este año parece que entrar en Europa va a ser más difícil...

– A la Real le está costando más sumar en Liga con tanto partido pero sé cómo trabaja Imanol y sé que les va a exprimir a tope. Está en una posición que no le corresponde y creo que va a acabar más arriba. No le descartaría para la pelea por Europa. Hace dos años también se puso difícil entrar en Champions y lo conseguimos. Imanol sabe exprimir al equipo.

– ¿Mantiene contacto con algún excompañero?

– Con varios. Con el que más hablo es con Aihen, que ha sido padre hace poco como yo. Trato de mantener la relación.

– Marrero, con el que ha compartido muchos entrenamientos en Zubieta, ha jugado 7 partidos esta temporada y ha reducido la distancia con Remiro. ¿Cómo le ha visto?

– Muy bien. Me ha gustado mucho. Entrenando ya se veía que es un gran portero. Ha tenido la oportunidad y ha demostrado que está totalmente capacitado para jugar. Es muy seguro bajo palos y tiene buenos reflejos. También tiene un carácter que le ayuda a ser portero.

– Respecto a su paso por la Real, debutó en Copa pero no lo hizo en Liga. ¿Le quedó esa espinita clavada?

– Me habría gustado pero ser jugador jugador de la Real es lo máximo y yo lo he sido. Siempre me voy a llevar eso conmigo. Las circunstancias se dieron así y no hay que darle más vueltas.

– Hace dos años decidió salir de la Real tras entrar en Champions y teniendo un año por delante firmado. ¿Lo tenía claro?

– Lo fácil habría sido apurar el contrato, pero no tenía sentido para no jugar. Había que ser sincero con uno mismo y con el club. Ahora tengo 28 años, estoy encantado en Malasia y no me arrepiento del paso que di.

– Le queda mucha carrera por delante. ¿Se ve en el futuro volviendo a Europa?

– La vida da tantas vueltas que no suelo mirar mucho el largo plazo. Voy año a año y ahora quiero pelear la próxima temporada la Champions de Asia con el Johor. No me importaría seguir aquí más años porque estamos muy contentos.