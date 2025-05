Imanol: «Hemos caído de esa grandísima ola que hemos generado en seis años y nos está costando salir»

Imanol Alguacil ha abogado este lunes en Zubieta por «olvidar cuanto antes» la dolorosa derrota sufrida el sábado en el Metropolitano y confía en «dar ... otra imagen» este martes (20.00 horas) ante el Celta en el Reale Arena. «También hemos vivido este tipo de partidos en otras temporadas y hemos tenido la capacidad de darle la vuelta».

El oriotarra cree que «no va a ser la última vez que se vea a una Real como la del sábado. Les pasa a todos los equipos. Todos tienen momentos buenos y malos. Nuestros primeros veinte minutos fueron desastrosos. Me hago responsable del partido, esto es élite y si ganamos los dos próximos partidos vamos a llegar con opciones de jugar en Europa».

Preguntado por la falta de juego que está demostrando el equipo en el último mes, ha valorado que «contra el Alavés a nivel defensivo no estuvimos mal, tampoco contra el Athletic, seguramente nos faltó fluidez en el juego y generar ocasiones. En los primeros veinte minutos contra el Atlético desaparecimos».

Ha reivindicado que «En Las Palmas el equipo estuvo bien a todos los niveles. Todos los entrenadores queremos tener equilibrio y regularidad, pero es nuestro partido número 54 y ya os dije que íbamos a pagar el peaje. Seguramente ahora hemos caído de esa grandísima ola que hemos generado en estos seis años y nos está costando salir de ella. A falta de tres partidos estamos en la pelea, eso no me lo quita nadie de la cabeza y lo voy a intentar hasta el final».

Imanol considera que su equipo no tiene que salir a pedir perdón por lo que sucedió el pasado fin de semana en Madrid. «No se trata de eso. Pusimos todo de nuestra parte, es parte del fútbol, nos pasaron por encima. Mi planteamiento no fue el correcto y se acabó».

Respeta la opinión de la gente, pero sostiene que «no es justo poner en duda el sacrificio de estos jugadores». «No fue una cuestión de actitud. Fue uno de los peores partidos de la temporada y míos en la Real, pero ha habido otros igual de malos y no sucedía nada».

Imanol no está viviendo el final deseado, pero solo se marcharía con pena si no consigue dejar a la Real en Europa. «Mi obsesión es Europa», ha vuelto a repetir. «¿Si conseguimos los puntos que hacen falta qué vamos a decir? Vamos a intentarlo».

«Un grandísimo rival»

No puede contar para mañana con Aguerd ni Becker, que tampoco estarán disponibles para el duelo ante el Girona según ha confirmado. Sobre Zakharyan, que ha vuelto a entrenarse este lunes con el grupo, pero no ha sido incluido en la lista, ha indicado que «han sido veinte minutos, no más, y es un paso adelante».

Por último, se ha referido al Celta, «un grandísimo rival que está haciendo una muy buena temporada». «Salvando las distancias es como el Girona de la temporada pasada. Introducen cambios en el dibujo, también de posiciones. Juegan muy bien, pero no están tan lejos de nosotros a pesar de que vayamos por el partido número 54 y eso algo quiere decir», ha concluido.