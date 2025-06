Imanol ya conoce las instalaciones del Al-Shabab saudí

Para los últimos realzales que no se terminaban de creer que Imanol Alguacil podía recalar en el fútbol saudí, ya hay imágenes que acreditan que ... el oriotarra firmará por el Al-Shabab de Riad para las dos próximas temporadas. El ex entrenador de la Real Sociedad estuvo la semana pasada conociendo las instalaciones de su nuevo club en Riad junto a uno de sus representantes, la famosa agencia de representación You First, una de las más grandes e importantes en el ámbito deportivo. Imanol ya ha concretado todos los detalles para ser nuevo entrenador del Al-Shabab e incluso esta semana podría de nuevo viajar hasta Arabia Saudí para oficializar el acuerdo para las dos próximas temporadas.

El exrealista ha sido fotografiado por varios periodistas durante su visita por las instalaciones del Al-Shabab y rápidamente se han viralizado en la red social X, aunque ahora mismo se encuentra en Donostia puesto que las fotos son antiguas. Los aficionados de este equipo saudí están encantados con la llegada de Imanol, tal y como se puede comprobar en la cantidad de mensajes que le han dejado en las redes sociales. El oriotarra también tiene conformado a su staff, que contará con varios técnicos que han tenido pasado por Zubieta. El míster se ha querido rodear de gente de confianza para esta nueva aventura, mientras que también lleva meses aprendiendo inglés para cuando saliese de la Real. Ahora ha llegado el momento de emprender una nueva aventura lejos de casa, aunque parte de su familia también estará en el día a día con él.

Marcharse a Arabia, en todo caso, no era su opción soñada puesto que el salto de nivel futbolístico y las diferencias culturales serán importantes, pero finalmente cambia radicalmente de aires y dirigirá al Al-Shabab, equipo de Riad, capital de Arabia Saudí. El entrenador ya ha encontrado respuesta a las declaraciones que dio durante sus últimos días en la Real Sociedad. «Hay una canción que dice: 'te quiero tanto que me olvidé de mí'. He querido tanto a la Real que me he olvidado de mí y de mi familia. No estoy cansado, si sale algo que me apetezca, seguramente seguiré entrenando, pero a la vez, todavía no me he ido, y ya echo mucho de menos a los jugadores y a la Real sin haberme ido. Pero a la vez la cabeza me dice que tengo que tengo que olvidar a la Real, y la cabeza me dice: 'vete lejos de aquí para poder olvidar a la Real', que sé que no la voy a poder olvidar». Es prácticamente imposible irse más lejos para olvidarse de la Real.

La liga saudí arranca a finales de agosto por lo que su pretemporada en Riad dará comienzo a mediados de julio, aunque en los próximos días ya se podrían publicar las primeras fotos oficiales de Imanol con su nueva camiseta. El acuerdo para las dos próximas temporadas es total tras aceptar una suculenta oferta económica.