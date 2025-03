Imanol Alguacil apoya a Ancelotti en su crítica a los horarios: «Es una barbarie»

Imanol Alguacil mostró su público apoyo a las críticas de Carlo Ancelotti por los horarios a los que someten a los equipos europeos de LaLiga. ... De «barbarie» los calificó un entrenador de la Real Sociedad que no ha llegado a amenazar con no jugar si les vuelven a programar con menos de 72 horas de margen entre partido y partido, como ha hecho su colega italiano del Real Madrid.

«Creo que ha sido por un momento de calentón, producto de esta barbarie que han sufrido tanto los del Real Madrid como nosotros, somos los dos equipos que más partidos hemos jugado y con menos descanso, te diría que incluso nosotros más», señaló el técnico de Orio a los micrófonos de DAZN tras el encuentro ante el Rayo Vallecano. Una vez más, la escuadra guipuzcoana había tenido que jugar con un margen muy inferior a tres días completos entre el duelo decisivo de Europa League ante el United en Mánchester del jueves (21 horas) y el de Liga en Vallecas del domingo (18.30 horas). De hecho, entre el final del encuentro en Old Trafford y el inicio del duelo ante el Rayo en Madrid pasaron sólo 67 horas.

Eso sí, Imanol se siente empático con la problemática que acecha asimismo al Real Madrid de Ancelotti y también, y sobre todo, al Athletic y al Betis, que son los otros dos equipos, que, junto a la Real, han tenido que jugar los jueves competición europea y casi siempre a las 21 horas, por lo que en cada semana europea, no han podido completar ese plazo de 72 horas para descansar antes del partido europeo de turno. «No les falta razón, así es muy complicado competir y ya has visto cómo hemos llegado al partido de hyy nosotros, con cuántas bajas», significa Imanol.

Especialmente locuaz en torno a este tema fue Ernesto Valverde, entrenador del Athletic. En su caso, más que mostrarse solidario con su homólogo Ancelotti, puso el acento en que esta cuestión de los horarios ha salido a la palestra ahora y ha provocado que hasta la AFE redacte un comunicado de protesta porque quien lo ha denunciado ha sido el Real Madrid.

En torno a esa amenaza de no presentarse en futuras ocasiones en las que no tengan un plazo mínimo de 72 horas formulada por Carlo Ancelotti, el entrenador del Athletic dijo: «Pues no teníamos que habernos presentado a unos cuantos porque 72 horas...». Y prosiguió con su argumento: «Nosotros jugamos los jueves a las nueve y terminamos a las once y el otro día jugamos a las siete menos cuarto y terminamos a las nueve, por lo que no han pasado 72 horas, pero el anterior tampoco». El técnico de Viandar de la Vera remató su teoría recordando que «hay días que hemos jugado el jueves a las nueve y el domingo a las dos, pero eso es habitual».

Valverde es de los entrenadores que no habitúa a alzar la voz. Por eso, en cuanto a los horarios significa que «la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid, pero en el fondo es así y el problema es el eco que se hace, cuando a nosotros, a la Real y al Betis nos pasa habitualmente. De repente, esto tiene resonancia porque lo ha dicho el Madrid».

Valverde es consciente de que, siendo el mayor ingreso de cada club el referente a los derechos audiovisuales, han vendido su alma al diablo: «Todo depende de las televisiones y del acuerdo que tienen con la Liga de Fútbol Profesional; ése es el problema a resolver. Desde el punto de vista económico, nos aportan mucho, pero desde el punto de vista deportivo a veces nos perjudican».