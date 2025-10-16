Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iker Kortajarena pugna un balón con Sergio Álvarez en un partido entre el Huesca y el Eibar de la pasada temporada. CARLOS GIL-ROIG
Sanse - Huesca (sábado 21.00 horas)

Iker Kortajarena regresa a Anoeta con el Huesca para vencer a su Sanse

El oiartzuarra, formado en Zubieta y que jugó con Xabi Alonso en Segunda, es el diez del conjunto oscense y su referente en el centro del campo

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Sanse recibe el sábado (21.00 horas) la visita del Huesca en Anoeta. En las filas del rival habrá un viejo conocido de Zubieta. Iker Kortajarena vuelve a casa para vivir uno de los encuentros más especiales de su carrera. Oiartzuarra y apasionado de la Real desde txiki, saludará a muchos compañeros y técnicos con los que compartió tiempo en la cantera blanquiazul desde 2017 hasta 2023.

Kortajarena llegó a contar con minutos en el Sanse de Xabi Alonso que jugó en Segunda División en la temporada 21/22, además fue entrenado por Sergio Francisco en el filial txuri-urdin y en el C. Salió de la Real hace tres veranos rumbo al Huesca, conjunto al que permanece desde entonces. El guipuzcoano se ha convertido en un fijo en las alineaciones del cuadro oscense hasta el punto de ser uno de los jugadores más utilizados por el técnico.

Luce el dorsal diez y ahora mismo domina el centro del campo del equipo aragonés a su antojo. El sábado será titular si no surge ningún contratiempo y tratará de vencer al equipo del que un día formó parte. Su familia y cuadrilla acudirá al estadio, con el corazón dividido.

Kortajarena llegó a disputar un cuarto de hora en un amistoso del primer equipo de la Real en el verano de 2022. A sus 25 años, contabiliza 76 partidos con el Huesca en Segunda, en los que ha llegado a anotar seis goles y ha repartido ocho asistencias. El conjunto oscense llegará a Anoeta clasificado en la octava posición, con trece puntos en su casillero.

