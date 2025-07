Igor Julio sigue esperando la confirmación de la Real

Beñat Barreto San Sebastián Jueves, 17 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Compás de espera con los dos de los nombres que pretende la Real Sociedad. Igor Julio y Equi Fernández son dos de los jugadores que ... más gustan en Anoeta para reforzar la defensa y el centro del campo, pero de momento desde el club txuri-urdin no se lanzan definitivamente a por un Igor Julio que sigue esperando a la Real Sociedad. El futbolista brasileño quiere jugar en Anoeta desde que a su entorno le llegara la propuesta realista. Sin embargo, y pese a que el Brighton también está en disposición de vender, el club txuri-urdin no ha puesto encima de la mesa todavía el dinero que pide el club inglés. Como viene informando este periódico, con las condiciones personales del futbolista no habría problemas al estar todo hablado y acordado.

Que vayan pasando los días sin que la Real mueva definitivamente ficha ha extrañado mucho al entorno de Igor Julio, toda vez que en todas las conversaciones mantenidas pusieron un gran interés en fichar al central zurdo. Como es lógico, al futbolista también le están llamando otros clubes para preguntar por su situación. La semana pasada fue la Roma y el Stuttgart, mientras que ahora el Burnley y Sunderland, ambos recién ascendidos a la Premier League, también han llamado a su puerta. No son los únicos. En junio otros clubes de la Premier tantearon al brasileño. El deseo del futbolista es claro: fichar por la Real, pero entiende que los días y las semanas van pasando y que en caso de que llegue una oferta firme el Brighton querrá aceptarla, sea el equipo que sea. Esta es una de las principales premisas de la operación. Como viene contando este periódico desde que salió el nombre del brasileño, el Brighton dejó claro desde el principio que su deseo era traspasar al futbolista. La Real era consciente de ello y para desbloquear la operación, según informan fuentes del entorno de Igor Julio, ha barajado la posibilidad de presentar la opción de que el jugador recale cedido con una futura opción de compra. A día de hoy, el Brighton no está por la labor porque quiere recuperar la inversión realizada hace dos veranos cuando fichó al brasileño de la Fiorentina. Está por ver cómo avanzan las negociaciones, pero lo cierto es que el futbolista se empieza a impacientar al no tener resuelto su futuro. El zurdo no quiere meter presión de ningún tipo a la Real porque su deseo es fichar y terminar en Donostia, pero también entiende que las negociaciones se están dilatando más de lo esperado. De hecho, la idea principal del Brighton era vender a Igor Julio antes del 30 de junio para que el traspaso se estableciera en el anterior ejercicio económico. Como no pudo hacerlo, a principios de mes el jugador comenzó la pretemporada con su club. Stage en Marbella De momento, el futbolista se encuentra en Marbella desde comienzos de semana puesto que el Brighton está realizando un stage de pretemporada en tierras andaluzas. Al entorno del futbolista le transmitieron que la Real debía hacer alguna salida antes de poder acometer su fichaje, por lo que el traspaso de Olasagasti al Levante está por ver si desencalla las operaciones de Igor Julio y Equi Fernández. El donostiarra no es el único que saldrá del club. La Real también tiene catalogados a Sadiq, Carlos Fernández y Odriozola como transferibles. Aquella frase tan manida de «para entrar primero dejen salir» cobra ahora más sentido que nunca. El zurdo comenzó la pretemporada con normalidad y participó en la segunda mitad del primer amistoso del club inglés frente el Wycombe. A día de hoy, habrá que seguir esperando para ver el primer fichaje de la Real 25/26.

