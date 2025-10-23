Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Santi Idígoras, entre Maite Jiménez y Álvaro Vicente, en su anterior visita al plató de Goazen Reala! B. Luna

Idígoras participa hoy a las 20.00h. en Goazen Reala!

DV

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Santi Idígoras será uno de los protagonistas del nuevo Goazen Reala! que se emitirá a las 20.00 horas. El exrealista analizará la situación actual de la Real y dará su opinión particular de qué tiene que hacer el equipo para revertir la situación. Maite Jiménez dirigirá el programa, que se podrá ver en www.diariovasco.com así como en el canal de YouTube del periódico. También se puede escuchar el podcast en Spotify.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

