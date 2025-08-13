Guedes: «Volver a la Liga siempre fue mi objetivo»

Gonçalo Guedes y Duje Caleta-Car han sido presentados este miércoles en el muelle de San Sebastián y se han dado su primer paseo en ... barco a bordo del Ciudad San Sebastián. En él han respondido las primeras preguntas a los medios de comunicación, coincidiendo en la ilusión que para ellos supone jugar en la Real Sociedad.

«Quiero demostrar mi mejor nivel», ha expresado el portugués. Ha admitido que en la Liga «siempre me he sentido a gusto y quería volver. La adaptación a Inglaterra no ha sido lo que yo esperaba y volver a la liga siempre fue mi objetivo». En ese sentido, ha considerado un factor clave que haya llegado a Gipuzkoa traspasado. «Los últimos años estar cedido y tener alguna lesión no ayudó, pero ahora las cosas han cambiado. No estoy cedido, tengo tres años de contrato y eso me da tranquilidad para recuperar mi mejor nivel posible».

Guedes se presenta como una pieza clave en el ataque, y el luso de 28 años ha mostrado su polivalencia ofensiva. «He jugado de delantero, en la segunda punta, en la derecha, en la izquierda... Jugaré donde me pida el míster», ha señalado, con quien ha conversado tanto antes de concretarse su fichaje como durante esta última semana. «Hemos hablado en que debo buscar profundidad, que es una de las principales armas mías. Por lo tanto, tengo que estar a mi mejor nivel posible para ofrecer al entrenador lo que quiere».

El atacante, sobre las visión que tenía de la Real desde fuera, ha dicho que «jugué contra ellos en Champions hace dos años y es un equipo que tiene mucho el balón y que juega muy bien. La Real estuvo a un nivel muy alto ese año (la temporada 2023/24), y esa temporada estaba a tal nivel ofensivo que cuando ves equipos así siempre piensas que quieres jugar ahí».

Se da la casualidad de que Guedes podría debutar el sábado con la elástica txuri-urdin en partido oficial en Valencia, donde ofreció su mejor versión. «Mestalla siempre será un estadio muy especial para mi, pero ahora soy jugador de la Real y voy a hacerlo todo para ganar el sábado». Preguntado si se marca una cifra de goles, no ha establecido una cifra: «Vengo para ayudar y estar a mi mejor nivel, quiero hacer el máximo de goles y de asistencias».

Caleta-Car, por su parte, se ha mostrado encantado por haber recalado en la Real. «Cuando mi representante me llamó y me comunicó el interés de la Real, le dije: 'yo quiero jugar ahí'». El central croata, que ha transmitido que «normalmente juego en la izquierda», ha recordado su primer enfrentamiento contra la Real. «Tengo buen recuerdo», ha dicho sobre aquel partido que disputó en la 2017/18 con el Salzburgo en Europa League. «Me acuerdo que el estadio todavía no estaba terminado, pero se veía que era un club saludable y con una buena estructura».

Comparte posición con Jon Martin, y sobre él han declarado que su primera impresión ha sido muy buena. «Es una chico muy fuerte, con proyección, y le debemos ayudar a crecer. Pero tampoco tenemos que tener prisa con él».