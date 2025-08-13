Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lobo Altuna

Guedes: «Volver a la Liga siempre fue mi objetivo»

Guedes y Caleta-Car han sido presentados este miércoles en la bahía de La Concha

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:48

Gonçalo Guedes y Duje Caleta-Car han sido presentados este miércoles en el muelle de San Sebastián y se han dado su primer paseo en ... barco a bordo del Ciudad San Sebastián. En él han respondido las primeras preguntas a los medios de comunicación, coincidiendo en la ilusión que para ellos supone jugar en la Real Sociedad.

