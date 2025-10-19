Gran ambiente entre aficionados de la Real y el Celta en Vigo

Vigo siempre es una plaza apetecible para la afición de la Real, que otro año más ha vendido todas las entradas que ha enviado el ... Celta para el partido de este domingo en Balaídos. Alrededor de 200 txuri-urdin se dejarán la garganta tratando de que el equipo abandone el farolillo rojo de la Liga. El ambiente entre aficiones no podía ser mejor puesto que varias de ellas están hermanadas desde hace años.

La lluvia, eso sí, está impidiendo que la fiesta sea total pese a que en Vigo se ha vivido una magnífica semana de sol y buen tiempo. «El tiempo está como los dos equipos, negro», dice un hincha celeste de avanzada edad que apura su bocadillo de jamón asado en la peña Centolos, un grupo de aficionados del Celta hermanado con varias peñas de la Real como la Peña Galicia Txuri-Urdin. Decenas de realzales llegados desde muchas partes de Galicia se han querido acercar a Vigo a insuflar ánimos a un equipo necesitado de puntos.

Otros, en cambio, también han hecho turismo. Es el caso de José Cid y otros amigos. El beasaindarra ha pasado dos noches en Oporto y otras dos en Vigo con intención de ver ganar a la Real. «Ya que este año no jugamos en Europa y no viajamos fuera, hemos aprovechado para pasar varios días en Oporto. Nos ha hecho un tiempo buenísimo. ¡Si hasta nos hemos quemado la cara!», bromea el realzale, refugiado bajo un toldo en los aledaños de Balaídos resguardándose del aguacero que cae en Vigo.

La afición de la Real nunca falla. «A final de mes estaremos en Elche y el día de Santo Tomás estaremos en Valencia para ver a la Real ante el Levante. No podíamos fallar en este momento tan complicado», lamenta el txuri-urdin. Julio, miembro de la peña Galicia Txuri-Urdin llegado desde A Coruña, no es demasiado optimista. «Has ido a preguntar al tío más pesimista de Galicia, amigo. La verdad que la temporada está siendo muy complicada, a ver si antes del próximo parón somos capaces de darle la vuelta a la situación». Se gane o se pierda, y pese que han almorzado con fuerza, la cena del domingo promete. En Galicia, ya saben el menú. «Nos juntamos todos los años con las peñas del Celta, la verdad que lo pasamos genial. Ganará el menos malo», bromean.