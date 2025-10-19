Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de la Peña Galicia Txuri-Urdin y aficionados del Celta, juntos antes de que arranque el partido en Balaídos B.B
Real Sociedad

Gran ambiente entre aficionados de la Real y el Celta en Vigo

La intensa lluvia ha condicionado algo las horas previas de un partido en el que los dos equipos necesitan ganar

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Enviado especial a Vigo

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:08

Comenta

Vigo siempre es una plaza apetecible para la afición de la Real, que otro año más ha vendido todas las entradas que ha enviado el ... Celta para el partido de este domingo en Balaídos. Alrededor de 200 txuri-urdin se dejarán la garganta tratando de que el equipo abandone el farolillo rojo de la Liga. El ambiente entre aficiones no podía ser mejor puesto que varias de ellas están hermanadas desde hace años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  3. 3

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa
  7. 7 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  8. 8

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  9. 9

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  10. 10

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gran ambiente entre aficionados de la Real y el Celta en Vigo

Gran ambiente entre aficionados de la Real y el Celta en Vigo