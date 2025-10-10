Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guedes, durante el entrenamiento de este viernes en Zubieta RS
Real Sociedad

Guedes se une al grupo tras ser padre antes del fin de semana de descanso

La Real ha realizado la última sesión de la semana con el portugués y sin ya los futbolistas del Sanse

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:57

Comenta

Sergio Francisco ha dirigido este viernes la última sesión de la semana en Zubieta antes de afrontar un fin de semana de desconexión sin entrenamientos. ... La noticia ha sido la presencia de Gonçalo Guedes, ausente en el último entrenamiento grupal del miércoles así como en el amistoso ante Osasuna del jueves. El luso tenía permiso del club para ello puesto que el miércoles fue aita. Este viernes, en cambio, ya se ha incorporado con el resto de sus compañeros con normalidad después de que su mujer, Madalena, diese a luz a la pequeña Costança Guedes.

