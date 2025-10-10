Guedes se une al grupo tras ser padre antes del fin de semana de descanso

Sergio Francisco ha dirigido este viernes la última sesión de la semana en Zubieta antes de afrontar un fin de semana de desconexión sin entrenamientos. ... La noticia ha sido la presencia de Gonçalo Guedes, ausente en el último entrenamiento grupal del miércoles así como en el amistoso ante Osasuna del jueves. El luso tenía permiso del club para ello puesto que el miércoles fue aita. Este viernes, en cambio, ya se ha incorporado con el resto de sus compañeros con normalidad después de que su mujer, Madalena, diese a luz a la pequeña Costança Guedes.

Los que no han estado presentes son los habituales potrillos del Sanse. Peru, Beitia, Lebarbier y Dadie se han ejercitado junto a Jon Ansotegi para preparar el encuentro de la Liga Hypermotion ante el Andorra. Sergio, por su parte, no ha podido contar con los lesionados de las últimas semanas Aritz, Jon Martín y Óskarsson.

El islandés ha colgado un mensaje en redes sociales con el mensaje «ready, set, go» y una imagen suya atándose las botas. Veremos si la semana que viene puede reincorporarse a los entrenamientos y estar disponible ante el Oviedo, aunque ya son varias semanas desde su rotura producida en el Tartiere el pasado 30 de agosto.

Los que sí que deberían saltar al césped, o al menos tener más opciones a principios de semana, son Aritz y Jon Martín. El beasaindarra apuntaba a tener minutos este jueves ante Osasuna, pero finalmente no se ha querido arriesgar por ese golpe en las costillas producido en el entrenamiento posterior al partido ante el Betis en La Cartuja. La Real no ha emitido parte médico alguno sobre una posible fisura en algún hueso. Está por ver también cuándo se viste de corto Martín, que continúa recuperándose de su esguince de tobillo, aunque las previsiones indicaban que no iba a estar más de dos semanas fuera de combate.

El resto de jugadores del primer equipo que no han ido con sus selecciones en este parón han entrenado con total normalidad a las órdenes de Sergio. El equipo disfrutará este fin de semana de dos jornadas de descanso y regresará al trabajo el lunes en Zubieta para preparar el delicado encuentro ante el Celta del próximo domingo.