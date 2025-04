Goles que no brillan pero sí cuentan

No será un experto en hacer atractivos sus goles, no se caracterizará por su gran velocidad al contraataque, pero Mikel Oyarzabal siempre está ahí para ... liderar a una Real Sociedad con goles que lo que sí que demuestran es que el trabajo durante la semana en Zubieta da resultados. Con estos dos goles el capitán txuri-urdin bate su mejor marca goleadora en una temporada –los dos goles de ayer ante el Villarreal suman 17 dianas en todas las competiciones– e iguala al histórico Sebastián Ontoria como cuarto máximo goleador de la Real Sociedad con 114 goles en su carrera.

Una vez más, el heredero del dorsal '10' demostró por qué el equipo trabaja teniéndolo a él como comandante. Saltó al terreno de juego como nos tiene acostumbrados, repartiendo ánimos a la plantilla y tratando de pulir todos los movimientos de cada jugador dentro del terreno de juego. Tras los primeros minutos en los que el Villarreal se adelantó en el partido y los jugadores parecía que todavía no habían aterrizado en el estadio de La Cerámica, el árbitro señaló penalti y una vez más él dio un paso hacia adelante. Como no, infalible desde los 11 metros, Oyarzabal marcó. Y aunque el gol no fuera por la escuadra, el valor en el marcador es el mismo.

La faceta de la plantilla de esforzarse en la presión no tendría sentido sin un delantero que no para de correr de lado a lado. Da igual que el rival haya controlado, que dé la sensación de que es imposible llegar a robar el balón, porque Mikel Oyarzabal siempre estará ahí para dar un claro ejemplo de lo que no quiere para nada cualquier tipo de defensor: un delantero incansable. De ello pecó Junior, el portero más caro de la historia del submarino amarillo. El guardameta controló, se relajó demasiado y ahí apareció otra vez. Oyarzabal estiró la pierna y con un simple rebote puso a la Real por delante en el marcador. Otro gol trabajado, poco atractivo, pero que tiene el mismo valor que uno que se mete por toda la escuadra.

Su temporada más prolífica

Con los dos goles de ayer Oyarzabal igualó a Sebastián Ontoria como cuarto máximo goleador de la Real Sociedad con 114 goles en su carrera. El eibartarra parece no tener fin y continúa haciéndose cada vez más grande en la historia del club. En el punto de mira del capitán están Cholín con 127 goles, Roberto López Ufarte con 128 y Jesús María Satrústegui ni más ni menos que con 162. Además, con 17 goles en su casillero y cinco jornadas por delante, el capitán tiene la oportunidad de ampliar su récord de goles en una misma temporada (15 fueron en la 21/22).