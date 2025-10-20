Goazen Reala!: «Vivimos en el alambre, pero no vemos a un equipo muerto»

DV Lunes, 20 de octubre 2025, 20:04 Comenta Compartir

Goazen Reala! vuelve tras el empate con sabor agridulce de la Real en Balaídos. Los periodistas de El Diario Vasco Maite Jiménez, Miguel González y Raúl Melero analizan el 1-1 frente al Celta de Vigo, un resultado que, pese a las buenas sensaciones, mantiene a la Real Sociedad antepenúltima en puestos de descenso y deja a Sergio Francisco en el banquillo, aunque bajo la lupa.

El conjunto txuri-urdin mostró actitud, fases de buen juego y generó suficientes ocasiones como para haberse llevado los tres puntos, pero el premio se quedó corto. «Más sensaciones positivas que negativas», coinciden los analistas, aunque reconocen que el empate resulta insuficiente viendo el esfuerzo y la propuesta del equipo. La Real hizo mucho más que su rival, pero sigue sin rentabilizar su dominio. En el programa se debate si el problema está realmente en el banquillo o si, como apuntan algunos, la confianza del grupo en Sergio sigue intacta y el cambio debe venir de los pequeños detalles.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.