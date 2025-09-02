Goazen Reala! analiza la rueda de prensa del cierre de mercado de la Real Sociedad

La Real Sociedad cerró este lunes su plantilla de cara a la temporada 2025-26. Lo hizo anunciando las incorporaciones de Yangel Herrera y Carlos Soler, dos futbolistas que llegan a San Sebastián para fortalecer el centro del campo txuri-urdin. Con todo, el último día de mercado dio mucho que hablar, ya que terminó con las salidas de Becker y Traoré a Osasuna y Paris FC respectivamente. Ello supone que Sadiq y Odriozola se mantendrán en la plantilla por el momento.

De ello se ha debatido en Goazen Reala!, programa que ha contado con las valoraciones de Maite Jiménez, Miguel González y Bruno Parcero, periodistas de El Diario Vasco. Los tres han analizado la rueda de prensa que han ofrecido este martes Jokin Aperribay y Erik Bretos para presentar a los nuevos fichajes, Herrera y Soler.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.