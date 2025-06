Gipuzkoa conquista el cuerpo técnico del Real Madrid

El nuevo staff técnico del Real Madrid tiene un marcado acento guipuzcoano. Hay tres miembros, empezando por el entrenador principal, nacidos en este territorio histórico ... que además tienen pasado en la Real Sociedad y un cuarto que también pasó por el club txuri-urdin. El tolosarra Xabi Alonso es el entrenador principal, el eje que vertebra un cuadro técnico en el que también figuran el bergatarra Beñat Labaien en calidad de analista y el hernaniarra Luis Llopis como preparador de porteros. Además, el segundo de Alonso, su mano derecha, el argentino Sebas Parrilla, también acompañó al hijo de Periko en sus tres campañas en el banquillo del Sanse.

Ampliar Staff técnico del Real Madrid RM

Xabi Alonso abandonó el Bayer Leverkusen para tomar hace unas semanas las riendas del Real Madrid, club del que fue futbolista durante cinco años entre 2009 y 2014 y técnico en las categorías inferiores antes de recalar en el Sanse en 2019. En esas tres campañas en el filial realista, el papel del tolosarra fue excepcional, ya que logró el ascenso a Segunda División, donde la temporada fue digna pese al descenso del año siguiente. Al ver que su proyección al primer equipo era inviable dado el buen hacer de Imanol Alguacil, se fue al Bayer a hacer historia: logró la primera Bundesliga en la historia del club.

Ampliar Xabi Alonso, en su primer entrenamiento con el Sanse en 2019

Desde el pasado lunes, trabaja ya con los jugadores blancos para acometer la preparación del Mundial de Clubs de la FIFA, que se disputa en Estados Unidos desde el 14 de junio al 13 de julio de este año, su primer gran torneo. Los blancos se estrenan el miércoles 18 de junio frente al Al Hilal saudí y luego tendrán enfrente al Pachuca mexicano (día 22) y al Salzburgo austriaco (día 27).

Labaien, muy valorado en Anoeta

Alonso basará una parte de su proceder como entrenador en lo que sea capaz de analizar Beñat Labaien, nacido en Bergara hace 37 años, pero con un currículum repleto de experiencias en distintos lugares del planeta. El Real Madrid le califica oficialmente como 'asistente' de Alonso, pero su especialidad es la de analista.

Ampliar Labaien, a la derecha junto al staff técnico de la Real Sociedad formado por Labaka, Imanol y Ansotegi

Labaien trabajó en la Real desde 2018 hasta 2023, cinco de las temporadas más prósperas en todos los sentidos en el club txuri-urdin. Era un técnico muy valorado por Imanol Alguacil, con el que trabajó mano a mano en el primer equipo, y por Roberto Olabe. También coincidió durante tres cursos con Alonso, entonces preparador del Sanse. El bergatarra decidió dejar la Real en 2023, tras colaborar desde su parcela en la clasificación para la Champions League, con la intención de emprender su primera aventura como entrenador principal, en el Takushima Vortis de Japón.

Tras su experiencia en el 'país del sol naciente' y ya como entrenador asistente, trabajó en el Al-Wakah de Catar y la pasada campaña en el Zaragoza de Segunda División. Antes de su periplo en la Real, ya había estado en las canteras del Atlético de Madrid y del Real Madrid, además de en las categorías inferiores de la selección española.

Ampliar Llopis, manteado por los porteros de la Real Remiro, Zubiaurre y Moyá

Luis Llopis, por su parte, se ha convertido en un clásico en el staff del Real Madrid. Es el preparador de porteros que ha conseguido extraer la mejor versión de cancerberos como Courtois, Lunin y antes Keylor Navas. En la Real intentó hacer lo propio con Rulli, Remiro, Moyá y compañía. El El hernaniarra de 60 años militó en cuadro técnico del primer equipo de la Real Sociedad durante tres campañas, desde la campaña 2018/19 hasta la 2020/21. Por lo tanto, estuvo a las órdenes de Eusebio, Garitano e Imanol. En su caso, fue el retorno de Zidane al Real Madrid y la llamada del crack francés los que le hicieron tomar el camino de retorno al club blanco, en el que ya había laborado desde 2015 a 2018.

Los otros integrantes del staff de Xabi ya no tienen vínculos directos ni con Gipuzkoa ni con la Real. Ismael Camenforte-López es el preparador físico y ya trabaja mano a mano con el histórico Antonio Pintus. También desarrolló su actividad profesional en la cantera del Barça y el New York City e implementó un sistema para monitorizar y luego optimizar el rendimiento individual de cada jugador a través de una base de datos. Alberto Encinas, otro ex del Barça es asistente técnico.