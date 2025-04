«Hay gente que me quiere ver más y lo agradezco, pero hay que tener paciencia»

Cada vez que Jon Martín (Lasarte, 2006) juega el realista se queda con ganas de más. Con unas condiciones espectaculares, su proyección es de futbolista ... grande. Tiene centímetros, juego aéreo y una limpia salida de balón. Corrige y roba. Y lo mejor es que solo tiene 18 años. En Las Palmas despejó diez balones y ganó cinco duelos de seis. Quizás ante el Mallorca le llegue la oportunidad de ser titular en Liga.

– En Las Palmas se consiguieron algo más que tres puntos, ¿no?

– Sí, por dónde veníamos y por el golpe que recibimos en el Bernabéu era importante darle continuidad a la gran semifinal que hicimos. El partido fue duro, pero fuimos con el objetivo de levantarnos, dar la cara y creo que lo hicimos. El vestuario está contento con los tres puntos.

– Le volvió a tocar salir tras una lesión de un compañero.

– Cierto. Nunca quieres que se lesionen compañeros, claro está. Yo siempre intento estar preparado y estoy atento por si pasa algo para poder entrar rápido. Me ha pasado alguna que otra vez. Intentas calentar rápido para entrar al partido lo antes posible.

– ¿Le costó?

– Bueno, no tanto. Por suerte hubo un tramo en el que tocamos un rato la pelota entre centrales, reiniciando el juego, para que pudiera entrar en contacto con el balón. Me vino bien. Íbamos ganando y tratamos por un rato que pasaran pocas cosas. Sabíamos que era importante llegar al descanso con ventaja.

– ¿Cómo lleva eso de tener que esperar para que le llegue la oportunidad, pero cuando le toca, tener que rendir?

– Es lo que le sucede a los jugadores jóvenes, es algo normal. Yo intento trabajar a diario para mejorar, hago lo que está en mi mano para que el míster apueste por mí. También puede pasar que se lesione un central como en Las Palmas. Cuando te toca tienes que dar el nivel para que vuelvan a apostar por ti.

– Ha jugado once partidos hasta la fecha. ¿Se esperaba alguno más?

– Bueno, es verdad que al principio de temporada empecé jugando más, sobre todo en los partidos europeos de la fase de grupos. Está claro que quiero jugar más, pero ya habrá tiempo para ello. Estoy contento con lo que estoy haciendo.

– Compitiendo es como se mejora, pero entiendo que para usted los entrenamientos son casi como partidos.

– Sí, puede ser. Al final es la oportunidad para demostrar que estoy capacitado para jugar. Y más en jugadores como yo, que no jugamos tanto. El día a día en Zubieta es importante para estar en forma y rendir cuando toque.

– ¿Qué le pide Imanol? Usted tiene más centímetros que Zubeldia y Aritz y son perfiles diferentes.

– Me dice que sea valiente, que sea atrevido. Me dice que no me haga pequeño y que en las disputas vaya con todo, fuerte, para intentar ganar los máximos balones posibles.

– En Canarias tuvo tres delanteros que son peleones.

– Sí, cierto. Sandro estaba por la derecha que es potente, Fabio Silva por la izquierda que es habilidoso y arriba McBurnie que es más peleón. Son delanteros fuertes, de nivel. Fabio Silva por ejemplo era muy rápido. Creo que di buen nivel y me marché a casa contento con el trabajo pero sobre todo por los tres puntos.

– ¿Cómo valora el 1-2?

– Bueno, Fabio Silva supera a Aramburu y a mí me pilla reculando y él todo lo contrario, en velocidad. Se le va un poco el control y yo pienso en meterle la pierna pero me echó para atrás. Ahí ya se la echa larga y saca el centro y no puedo llegar. Bueno, creo que fue una buena acción individual por parte suya porque es muy potente.

– Tenían el 0-2 y lo cierto es que parecía que el partido iba a morir ahí.

– Pues mira, en la celebración del segundo tanto hablamos que había que mantener la cabeza fría para que no nos recortaran distancias, como pasó en Madrid. No pudo ser, pero creo que no nos salimos del partido y la segunda parte fue francamente buena. Después del tercero ellos bajaron los brazos y nosotros al revés, creo que pudo caer incluso algún gol más. Cuando vas con ventaja de dos tantos a veces es peligroso. Lo ideal es hacer el tercero para terminar de matar el partido. Ellos recortan y se vienen arriba, pero reaccionamos bien. Aunque sí, son aspectos a corregir porque como decía no es la primera vez que sucede.

– ¿Qué me dice del despliegue de Pablo Marín?

– Pues que es un jugadorazo. Hemos jugado juntos en el Sanse y la verdad que es un animal. Este año está aprovechando las oportunidades y ya se ve que está a un nivel altísimo.

– En categorías inferiores destacaba por su salida de balón, pero también por el juego aéreo.

– Puede ser. Yo intento dar mi nivel, y si puede ser aportando centímetros pues mejor que mejor. Puede que el juego aéreo sea una de las cosas que mejor se me den, sí. Siempre he tenido altura y eso nunca viene mal en la posición de central.

– Zubeldia parece que tiene una rotura y Pacheco viene de un tiempo sin jugar. ¿Se ve titular ante el Mallorca?

– No lo sé, ojalá me toque. Ahora en este tramo de temporada está habiendo lesiones, no solo en los centrales. Nayef también, no sé si llegará para el sábado. Yo estoy contento con el partido que hice en Canarias.

– ¿Le sorprendió el nivel físico que dieron tras lo del Bernabéu?

– Sabemos lo que podemos dar, aunque está claro que lo de la semifinal de Copa fue duro no solo por lo físico, también por lo emocional, desgasta. Fuimos con el objetivo de dar la cara y demostrar a la gente, a nuestra afición, que queremos estar otro año más jugando en Europa.

– ¿Cómo es jugar con centrales tan experimentados?

– Bueno, muchas veces hacen de aita (risas). Desde que he llegado al primer equipo intento hacerles caso en todo lo posible. Lo cierto es que me ayudan mucho, me hablan mucho y creo que me compenetro bien con todos ellos.

– ¿La figura del aita, exjugador, también influye?

– Es importante porque viene del mundo del fútbol. Intento hablar lo máximo con él tanto en casa como en los partidos. Cuando termino uno solemos llamarnos. Le gusta mucho venir a vernos y lo cierto es que lo vive con mucha pasión.

– ¿Es de los que lee mucho lo que sucede fuera? Mucha gente pide que usted empiece a contar con más minutos.

– Algunas veces entro en Twitter y me saltan comentarios de este tipo (risas). Es verdad que no lo hago mucho. Hay gente que me quiere ver más y la verdad que se lo agradezco, pero si soy sincero este tipo de cosas no me afectan, o al menos no pienso en ello. Cuando lleguen las oportunidades habrá que dar el nivel, no hay más secretos.

– ¿Está tranquilo en ese sentido?

– Claro, tengo 18 años y toda la carrera por delante. Lo que tengo que hacer es trabajar para mejorar en el día a día. ¿Que me gustaría jugar más? Obviamente, pero hay que tener paciencia y no tener prisa.

– ¿Dónde cree que tiene que incidir?

– En el fútbol de élite lo decimos mucho, creo que en los duelos hay que seguir mejorando, más si eres central. Te enfrentas a los jugadores más grandes y a gente muy poderosa. Tengo solo 18 años, y en ese aspecto del juego, aunque creo que no lo hago mal, todavía tengo mucho margen de mejora.

– Quedan solo ocho partidos para terminar la liga.

– Sí, es diferente porque ahora ya solo nos enfocamos en una competición, algo que no hemos podido hacer porque teníamos muchos frentes abiertos. Ahora pensamos ya en el sábado, pero somos ambiciosos y queremos terminar con los máximos puntos posibles.

– El Mallorca es un rival directo y allí hicimos un mal partido.

– Me acuerdo, sí. El primer paso era ganar en Las Palmas, que hacía tiempo que no ganábamos fuera de casa y ahora volvemos a jugar delante de nuestra gente. Para mantenernos en Europa el partido del sábado es importantísimo, clave diría, así que a ganar para seguir sumando. Aunque no solo por eso, ganar siempre te da seguridad y coges mejores sensaciones para lo que viene.

– En el horizonte aparecen otros como Celta, Girona...

– Nos lo ha dicho Imanol más de una vez, lo mejor es que lo tenemos en nuestra mano. Ganando este tipo de partidos sumas tres pero dejas al otro sin posibilidad de ganar, por eso cobran más importancia. Estamos motivados para lo que viene.

– Suman 41 puntos, les eliminó el United de aquella manera y estuvieron cerca de jugar la final. ¿En el vestuario sienten que no se le da el valor que merece?

– No sé, al final nosotros sabemos todo lo que hemos hecho y lo complicado que es. Nosotros somos los que estamos en el día a día trabajando. Entiendo que la gente de fuera en algún tramo de la temporada nos pida un poco más, pero creo que hay que valorar lo que estamos haciendo. Es un temporadón. En el Bernabéu hicimos un partido muy grande y en Mánchester pasó lo que pasó. Se puede pedir muy poquito más. Ahora Europa está en nuestra mano.

– ¿Cómo es en las distancias cortas?

– Bueno, al final te vas haciendo. El año pasado ya estuve bastante tiempo con el primer equipo y poco a poco te vas integrando. Estamos todos los días juntos y lo cierto es que compartes mucho. Al principio me costaba un poco, pero creo que ahora me he soltado más aunque diría que soy un tío que se relaciona mucho y bien con la gente. No soy un chico cerrado, más bien lo contrario, soy un chaval abierto y estoy genial con el grupo.

– También es internacional...

– Voy y vengo, sí, también es importante ser internacional, salir, probar cosas y seguir compitiendo al máximo nivel. Ahora nos hemos clasificado para el europeo sub-19. Es un buen escaparate y el campeonato es en junio. Es enriquecedor compartir vestuario con gente de tu edad y con proyección. Me encanta ir para allí también, más si cabe en esta temporada en la que no he podido jugar tanto como me gustaría. Así no pierdo el ritmo. En el último parón por ejemplo disputé los tres partidos enteros y eso me viene muy bien.

– La última, Imanol dijo que estaba muy verde. Supongo que ya irá cambiando de color...

– (Risas) Yo estoy todos los días con él. Sé por qué lo dice, sé por qué lo hace. El me trata fenomenal, trabajamos mucho juntos y estoy muy contento.