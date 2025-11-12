Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ceremonia de encendido de la llama olímpica en Reus, el 22 de julio de 1992. Reus Antic
Copa del Rey

El fútbol es lo de menos

En la segunda ronda de Copa, la Real visitará Reus, ciudad de hockey sobre patines, vermut, Gaudí y el modernismo y que fue sede olímpica en Barcelona 92

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:56

Comenta

La Real visitará al Reus en la segunda ronda de Copa y no debería pasar apuros para eliminar a un equipo de Segunda RFEF en ... un buen campo de hierba natural. El fútbol nunca ha sido el mejor motivo para visitar la ciudad. Y motivos no faltan para ir a Reus.

