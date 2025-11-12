El fútbol es lo de menos

La Real visitará al Reus en la segunda ronda de Copa y no debería pasar apuros para eliminar a un equipo de Segunda RFEF en ... un buen campo de hierba natural. El fútbol nunca ha sido el mejor motivo para visitar la ciudad. Y motivos no faltan para ir a Reus.

El equipo blanquiazul se medirá al Reus FC Reddis (cruce de caminos, en latín). Pero la gloria deportiva de la capital de la comarca del Baix Camp es el Reus Deportiu. En su palmarés figuran nada menos que ocho Copas de Europa de hockey sobre patines y un Mundial del Clubes. La modalidad es una religión en la ciudad tarraconense.

Reus fue sede olímpica en los Juegos de Barcelona 1992, en los que el hockey sobre patines fue deporte de exhibición, como la pelota. Se construyó para la ocasión el Pabellón Olímpico, que acogió la fase de semifinales tras las rondas preliminares en Vic y Sant Sadurní. Hubo ceremonia de inauguración y encendido de la llama olímpica en la plaza del Mercadal, junto a la fabulosa casa Navàs. Argentina se impondría en la final jugada en el Palau Blaugrana de Barcelona a España.

El Reus Deportiu también tuvo equipo de fútbol y llegó a estar en Segunda hace poco, pero desapareció en 2020 y su testigo lo tomó el Reus FC un año después. El equipo de hockey, sin embargo, sigue siendo puntero en su Liga, que los últimos años domina el Barcelona.

Con un pasado comercial floreciente, Reus abrazó de deporte pronto y también reclama desde hace más de 130 años su condición de capital del vermut. A finales del siglo XIX había más de 30 bodegas y 50 marcas en la ciudad, de las que hoy quedan ocho. Sin embargo, sigue siendo uno de los atractivos de Reus, con museo incluido. Una de esas marcas, Miró, luce en el pecho de la camiseta del rival de la Real, que sigue jugando de rojo y negro, como siempre. Como el vermut visto a contraluz.

Muestra de su antiguo esplendor, esta ciudad hoy multicultural luce una arquitectura soberbia en el centro urbano. Es un museo al aire libre del modernismo, con varias decenas de edificios verdaderamente magníficos, unos muy cerca de los otros, que conforman una ruta muy recomendable. Ciudad natal de Antonio Gaudí, o al menos el lugar donde pasó su infancia y juventud antes de dar el salto a Barcelona, paradójicamente en sus calles no se levanta ningún edificio del arquitecto de la Sagrada Familia.

El 'Dream Team' aterrizó en Reus

En 1992, no solo se jugó el hockey sobre patines en Reus. La ciudad también fue foco de atención ya que el 'Dream Team', la selección estadounidense de baloncesto, fue el único equipo de todas las delegaciones que no aterrizó en el aeropuerto de Barcelona y prefirió hacerlo en el de Reus, con todo su séquito.

Aquello fue lo más parecido a la llegada de los Beatles. Los Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Karl Malone, Charles Barkley y compañía aterrizaron con sus familias para pasar dos semanas de vacaciones mientras ganaban en oro olímpico en los ratos libres. Jordan no fue el único que cruzó la pista del aeródromo tarraconense cargando su bolsa de palos de golf.

El fútbol es lo de menos en Reus... salvo para la Real.