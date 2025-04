Sánchez Vera sobre su salida de la Real Sociedad: «Seguramente no haya sabido conectar con el equipo como me hubiera gustado»

José Luis Sánchez Vera también ha emitido un comunicado para explicar su salida de la Real Sociedad a final de la presente temporada. El ... técnico madrileño asume en primera persona la decisión de no continuar en la entidad txuri-urdin tras una «profunda reflexión hace semanas».

«A pesar de la confianza, el cariño y el respeto que me seguís mostrando tanto por parte del club como de las jugadoras, y de todo lo bueno que haya podido aportar, considero que la temporada que viene tiene que ser otra persona la que esté al mando y siga provocando cambios. Es una dolorosa y triste decisión que tomé tras una profunda reflexión hace semanas, pero estoy seguro de que es la adecuada pensando en lo mejor para el crecimiento del grupo», ha señalado Sánchez Vera.

El actual entrenador de la Real Sociedad prosigue destacando que «durante este tiempo hemos conseguido impulsar cambios estructurales que quizá ahora no se preciban del todo, pero que, con el tiempo, confío en que tendán un impacto positivo para el futuro del equipo».

Hace autocrítica y señala que «seguramente no haya sabido conectar con el equipo como me hubiera gustado, aunque todas hemos dado lo mejor de nostras cada día. no hay culpables ni responsables. A veces, simplemente, las cosas no terminan de encajar como uno desea».

Finaliza diciendo que «seguiremos imaginando y trabajando por esa Real del futuro que se está construyendo» y termina dando las gracias a las personas «que han formado parte de este camino», al club y a la afición «por su apoyo incondicional».