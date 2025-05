Sánchez Vera: «Salgo de la Real siendo mejor como entrenador y persona»

Llega el final de la etapa de José Luis Sánchez Vera en la Real Sociedad. El técnico madrileño, que anunció el pasado mes de abril ... que no continuaría en la entidad realista, ha querido despedirse en la rueda de prensa previa a la jornada que cierra la Liga F. En la que volvió a repetir que su salida se debe a que cree que su ciclo en Donostia ha acabado. «Ha sido un año duro, pero creo que hemos llevado al equipo por el camino adecuado. Sentí que con mi marcha iba a provocar un cambio en el equipo, que iba a agitar el árbol para generar nuevas exigencias», admite. Algo que también comentó Nerea Eizaguirre. «José Luis nos ha dado mucho, y estoy convencida de que el equipo será más fuerte en los próximos años», afirmó la capitana. Una declaración que «emocionó» a Sánchez Vera. «Me alegró mucho lo que dijeron las capitanas, al fin y al cabo, el éxito de un entrenador es lo que dicen tus futbolistas sobre ti», apunta.

Pese a su decisión, él siempre tuvo claro que quería entrenar aquí. «Siempre he querido trabajar en la Real, por el cariño y respeto que le tienen a cuidar el proceso y sentirlo suyo. Además quería salir de la zona de confort en la que estaba. Y aunque la experiencia haya durado menos de lo que se esperaba, me llevo mucha gente de aquí, cómo se vive el fútbol femenino y el gran valor humano del club», apunta. El técnico ha confesado acabar esta etapa «feliz y orgulloso», a pesar de haber vivido «momentos dificiles». Esto se debe a la mala racha de once partidos sin ganar en la que estuvieron inmersas las txuri-urdin. Sin embargo, la dinámica ha cambiado y ya encadenan dos partidos consecutivos ganando. El último de ellos ante el Granada en casa (4-2), en el que hicieron «uno de los mejores partidos de la temporada». «El equipo ha jugado buenos partidos y divertidos, aunque no hayan ganado. El otro día jugamos bien y ganamos, encima delante de nuestra gente. Merecíamos hacer sonreír a nuestra afición, que ha llenado el campo en todos los partidos», apunta. En el último encuentro del técnico en el banquillo blanquiazul, tendrán que visitar al Tenerife el domingo a las 12.00 horas, en un partido en el que las visitantes se juegan asegurar el sexto puesto. «Hay que ir a Tenerife a ganar contra un equipo que saca muchos puntos en casa, pero hay que ganar para conseguir el sexto puesto que la Real merece», asegura.

«Son el futuro del equipo»

Uno de los cambios en estos dos últimos encuentros ha sido la presencia de muchas jugadoras del filial realista. Y aunque el técnico madrileño «nunca lo haga por el hecho de hacer debutar a las jugadoras», ha tenido tiempo para acordarse de ellas en su despedida. «Julia, Insa, Lezeta y Aiara, son jugadoras que marcarán el camino que tiene que seguir la Real en los próximos años», afirma. Y es que, tras la noticia de la salida masiva de jugadoras realistas a otros equipos, el equipo txuri-urdin de la próxima temporada deberá de cimentarse de jugadoras de la casa, que como dice Sánchez Vera, «son el futuro de la Real Sociedad».