Sánchez Vera: «Intentaremos acabar la temporada con una sonrisa» Sánchez Vera ha atendido a los medios por primera vez después de anunciar que no continuará como técnico de la Real este mediodía antes del partido del domingo ante el Valencia

Lukas Otaegui San Sebastián Viernes, 25 de abril 2025, 17:05 Comenta Compartir

El técnico José Luis Sánchez Vera, ha dado este mediodía la primera rueda de prensa después de que anunciase su no continuidad en el banquillo ... txuri-urdin la próxima campaña. Hace ya una semana, el madrileño atendió a los medios para explicar su sorprendente adiós. «La decisión fue tomada por mi mismo porque desde el principio sentía que no era mi sitio», confesó. Esta noticia desencadenó un efecto dominó de rumores alrededor del vestuario txuri-urdin. La inminente marcha de Amaiur al Atlético de Madrid, junto a las renovaciones pendientes de jugadoras de la plantilla dejan en una incógnita la plantilla de la próxima temporada. Sin embargo, Sánchez Vera ha querido quitarle importancia a esta situación. «No soy muy de vivir las noticias. Al igual que en todos los clubes, el fin de temporada siempre significa época de rumores, pero eso no nos influye de puertas para adentro», comentó. «Durante una temporada hay que ir disfrutando de cada momento y de cada emoción que se genera en el vestuario, porque cuando llega el final, nunca se sabe quién se va a ir y quién se va a quedar», ha añadido.

En cuanto al caso de Amaiur, su entrenador confiesa que «no he hablado con ella sobre el tema», no obstante, es consciente de que «es normal que le quieran otros equipos porque es muy buena futbolista». En cuanto a lo futbolístico, ha enfatizado en que el equipo «está con ganas de domingo». La Real sigue estancada en mala racha de resultados. Ya son diez partidos sin ganar desde que lo hiciera ante el Madrid CFF en febrero (0-2) . No obstante, el técnico es consciente de que el equipo tiene «dos últimas oportunidades para disfrutar junto a la afición». En el partido del domingo se enfrentarán al Valencia, colista de la competición. «Ellas están obligadas a ganar si quieren mantener la categoría. Se están jugando la vida y nosotros tendremos que hacer lo mismo para acabar con una sonrisa la temporada», remarcó Sanchez Vera. Aiara entrará en la convocatoria La convocatoria del domingo será prácticamente idéntica a la de la pasada jornada ante el Eibar, con la excepción de las bajas de Lucia Rodríguez que cumple ciclo y Lavogez debido a un proceso gripal. Sin embargo, Sánchez Vera convocará a Aiara, jugadora de 16 años y pieza clave en el filial. «Es una niña que está quemando etapas muy rápido, tiene 16 años y ya sabemos que hay que cuidar a la gente joven. Lleva dos meses en dinámica de grupo y tiene proyección para estar en el primer equipo la próxima campaña», apuntaba.

