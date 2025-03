Sánchez Vera: «No estamos teniendo la determinación que hay que tener arriba para ser un top 4»

La Real visita este sábado (16.00 h.) al Levante Badalona con los mismos prolemas de efectivos que la semana pasada: «Seguimos en un ... momento delicado», confirmó el técnico José Luis Sánchez Vera. «No recuperamos a Amaiur, perdemos a Clara por ciclo de tarjetas y Apari no ha participado en toda la semana en un entrenamiento», avanzó. «La semana pasada dijimos que íbamos en mínimos, con alguna tuvimos que forzar, como con Apari, y en el primer entrenamiento de la semana no pudo terminar y está fuera. Si puede hacer esta última sesión al cien por cien estará, si no no podemos seguir arriesgando. Estamos muy justitas».

Tantas bajas están suponiendo oportunidades para las más jóvenes, que están respondiendo: «Cuando una puerta se cierra, otras se abren y no hay que poner excusas. Quien tenga la oportunidad debe de aprovecharla, si no tenemos un problema«, dijo. »Una de las cosas de las de las que más contentas estamos es lo que está viniendo por detrás. Hay cosas que tenemos que no me acaban de convencer, pero lo que viene por abajo... Cómo rompió la puerta Julia el día de San Mamés, Intza Egiguren... Mañana Maren, casi con total seguridad, será la mediocentro que acompañe a Andreia. Esta son las cosas ilusionantes de la Real y si no llega a ser por estos contratiempos no hubieran tenido tantas oportunidades».

Del Levante Badalona destacó que aunque «se ha atascado, tiene mucho empate y poca derrota. Una de ellas es en el Di Stéfano y el Madrid marcó en el 90. La otra derrota es en el Johan ante el Barça. Es un equipo muy complicado. Son muy verticales y su campo, ante equipos como la Real que tienen el balón, les favorece«.

Quejas por el césped artificial

Se refiere el técnico a que este partido está marcado además por la superficie: «Es un partido diferente, en un contexto diferente, con césped aritificial y hay que poner ganas, ilusión y pelear mucho», dijo un Sánchez Vera que volvió a mostrar su disconformidad con tener que disputar partidos sobre esta superficie. «No se deben jugar partidos en un campo de hierba artificial. No entra en mi cabeza ni en el contexto del fútbol femenino. No debe ser el producto que debemos de vender ni el que tengan que tener nuestras futbolistas».

El entrenador quiso dejar claro que esto «no es excusa pero sí modifica mucho el partido. Altera las situaciones de juego, no permite jugar a uno o dos contactos. Para hacer un control y una devolución tienes que ir al tecer o cuarto contacto. Es muy difícl tener un control de juego y por eso hay que estar muy ordenadas, defender muy bien y en las poquitas ocasiones que vaya a haber habrá que hacer gol».

El gol está siendo precisamente el gran déficit del equipo en las últimas jornadas: «No sé si es la pólvora mojada, pero no estamos dando ni miedo. Nos cuesta mucho hacer gol. No estamos teniendo la determinación que hay que tener arriba para ser un top 4. Nos falta eso. No estamos teniendo esa calidad en los últimos metros para poder ganar».

Y si no se gana, aspirar a entrar en Champions es prácticamente una quimera, aunque Sánchez Vera recordó que ése no es el objetivo: «No sé donde estaremos a final de temporada pero ya os dije que no me veo en Champions,. Hay otros equipos con esa exigencia, nosotras no. Lo bien que lo hemos hecho hasta ahora nos tiene en este último tercio con un equipo peleando por un puesto Champions. Que ahora pierdas y que en la jornada 24 no tengamos opción de Champions no sería una mala temporada. Eso no quita para que lleve un mes enfadado, pero creo que el club tiene que dar un paso para ser top 5 si quiere estar ahí de verdad porque la Real tiene ese potencial».

Además, Sánchez Vera lanzó un mensaje claro: «Cuidado con querer ir a algo que no sé si es realista e hipotecar ciertas cosas. Creo que tenemos que seguir en la búsqueda e invertir mañana en Maren o en Intza porque deben ser jugadoras del primer equipo el año que viene, pero por creencia. Si pensáramos en otras cosas igual no jugaríamos esas cartas, pero en el medio largo-plazo tienen que ser jugadoras importantes en la Real».