La Real vuelve a naufragar en un partido indigno

La Real suma ocho derrotas y dos empates en sus diez últimos partidos oficiales y Sánchez Vera estalló tras la visita al Betis. «Creo que ... hay que hablar poco del encuentro. Es un partido indigno para la Real Sociedad. Defendemos un escudo, desde el primer día he sido claro y esto no es justo para un club como la Real. No somos capaces de ganar y el responsable soy yo, tendremos que hablar mucho con el club y pedir disculpas a la afición. Encajar a los 40 segundos... Cada uno tenemos que mirar para adentro».

Después de esa primera reflexión el técnico añadió que «un club tan importante como la Real y encadena tantas derrotas y este partido... Es indigno. No soy capaz de enganchar a mi equipo. Seguiremos peleando las cinco semanas que quedan y tendremos que girar y ayudar, pero el club está por encima de todo el mundo. Esto que ha sucedido no podemos permitírnoslo. Quiero pedir perdón a nuestros aficionados que lo habrá sufrido tanto o más que nosotras». Betis Vizoso; Blanca (Jiménez, m. 57), Nuria, Dorine (Cabezas, m. 80), Esther; Ruiz ( Armengol, m. 57), Marina, Márquez, Naima; Santaliestra (Rodao, m. 63) y Zouhir (Carol, m. 63). 3 - 1 Real Sociedad Lete; Emma, Cahynova, Nahia, Cecilia (Pardo, m. 56); Lezeta, Andreia (Viles, m. 77); Franssi (Intza, m. 46), Lavogez (Mirari, m. 46), Eizagirre (Guridi, m. 46); y Amaiur. Goles: 1-0, m. 1: Blanca. 2-0, m. 49: Márquez. 3-0, m. 74: Carol. 3-1, m. 81: Pardo.

Árbitro: Planes Terol (comité murciano). Expulsó a Guridi y amonestó a Dorine, Ruiz, Blanca, Naima, Rodao, Lavogez, Nahia, Viles y Eizagirre. La Real se vio penalizada por su mal inicio de ambas partes, en las que concedió dos tantos a un Betis que había iniciado la jornada en descenso. A los 40 segundos el elenco de Juan Rojo ya ganaba gracias a una jugada de tiralíneas en la que Rosa Márquez dio un pase para la incorporación por la izquierda de Zouhir. Su centro desde la izquierda cruzó el área y lo engatilló Blanca con la ayuda del desvío de una defensora en la portería de Elene. Pudo llegar el 2-0 en un chut de Naima y en otras dos acciones, una desaprovechada por Zouhir y otra en la que el centro de María Ruiz no encontró rematadora. Un libre directo de Lavogez camino del ecuador del primer periodo se perdió desviado. Tampoco vio puerta un disparo lejano de Emma cuando el encuentro enfilaba la media hora. Amaiur, poco después, trató de conectar, sin éxito, un remate a centro de Lagovez desde la izquierda. Del posible empate se pasó a bordear el 2-0. Naima remató el servicio desde la derecha de Carla Santaliestra y Elene respondió con una excelente intervención. La réplica de la Real deparó la mejor ocasión con un disparo de Lezeta al larguero. El entrenador txuri-urdin hizo un triple cambio al descanso con la entrada de Guridi, Mirari e Intza. Sin embargo, nada más empezar el segundo acto, en un calco del inicio catastrófico del primero, Guridi agarró levemente en el interior del área a María Ruiz. Penalti y expulsión. Rosa Márquez transformó la pena máxima y en el minuto 74 Carol hizo el tercero. El tanto de Lucía Pardono evitó un partido bochornoso y una «derrota indigna» como la calificó el propio Sánchez Vera.

