La Real Sociedad lanza un carnet exclusivo para los partidos del equipo femenino

La Real Sociedad ha lanzado un carnet de socios exclusivo para los partidos de su equipo femenino. A un precio de 95 euros para los adultos, permitirá presenciar todos los encuentros de Liga y Copa en Zubieta. Los socios actuales no necesitarán realizar ninguna gestión y podrán seguir accediendo de manera gratuita a los encuentros del equipo femenino.

Cerca de comenzar una nueva temporada, el equipo txuri urdin ha estrenado nuevo técnico, Arturo Ruiz, y, a mediados de septiembre, debutarán en su nuevo campo en Zubieta. A estos estrenos se suma la llegada de un nuevo carnet exclusivo para el el equipo femenino. Tendrá un coste de 95 euros al año para los mayores de 18. Los jóvenes de 7 a 17 años beneficiarán de una tarifa más baja de 30 euros al año, mientras que los más pequeños (menores de 6) pagarán 5 euros al año. La cuota se abonará por año natural. En el caso de adquirir el carnet ahora, se abonará la parte proporcional que corresponde hasta diciembre.

El carnet no tendrá numeración, ya que los asientos del nuevo campo no tienen asignación numérica. No obstante, los miembros tendrán asiento asegurado, indican desde el club txuri-urdin.

Además, el club también ha dado a conocer los precios de las entradas. Tendrá un precio general de 20 euros (10 euros para los menores de 14) para los partidos ante el Real Madrid, FC Barcelona y Athletic. Para el resto de partidos el precio será de 15 euros (8 euros para los menores de 14).

