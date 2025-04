La Real, sin nada en juego, se enfrenta a un necesitado Valencia en Zubieta

Lukas Otaegui San Sebastián Domingo, 27 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Llega el final de temporada para la Real, que recibe hoy al Valencia a las 16.00 horas en Zubieta. No están siendo semanas ... fáciles para el equipo txuri-urdin. El anuncio del adiós de Sánchez Vera al final de esta campaña, la marcha de Amaiur y la incertidumbre por las renovaciones de algunas de las jugadoras, sumado a los diez partidos que encadena el equipo sin conocer la victoria, no dejan el mejor contexto para el equipo realista. Además, el no sumar de tres en tres durante diez jornadas ha hecho que las txuri-urdin se descuelguen de los puestos europeos y que lleguen al final de campaña sin jugarse nada.

Sin embargo, con este partido el equipo buscará darle un vuelco a este estado de ánimo. «Estamos con ganas del partido, es una oportunidad para que disfrutemos nosotras y la afición, y que podamos acabar el año con una sonrisa», afirmó Sánchez Vera. «El equipo esta teniendo problemas de cara a gol, eso es lo que nos está dificultando a la hora de conseguir ganar. Aunque el otro día defendimos mejor y vi al equipo con una actitud diferente», remarcaba el técnico. El partido no será sencillo. Enfrente estará el Valencia, que aunque esta temporada sea colista, fue uno de los equipos más punteros de la liga en temporadas anteriores. Las valencianas no dependen de sí mismas, por lo que además de ganar hoy, tendrán que esperar los resultados del Betis en el derbi de las 18.00 horas y del Badalona mañana. «Ellas llegan al partido con obligación de ganar si quiere mantener la categoría. Se están jugando la vida y nosotros tendremos que hacer lo mismo para llevarnos el partido», apuntaba el madrileño. Entra una canterana en la lista Sánchez Vera tendrá disponible a las mismas futbolistas que empataron a cero ante el Eibar la jornada pasada, con la excepción de las bajas de Lavogez y Lucía Rodríguez. La francesa por un proceso gripal y la madrileña por ciclo de tarjetas. La sorpresa de la lista fue la llamada a Aiara, zaguera de tan solo 16 años. «Es una niña que está quemando etapas muy rápido y tiene proyección para estar en la plantilla del primer equipo el año que viene», contaba el técnico.

Liga Primera División Femenina